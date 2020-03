DGB wirbt für Tarifbindung

Anlässlich des Internationalen Frauentags lädt der Kreisfrauenausschuss des Deutschen Gewerkschaftsbundes zu einer Matinee am Sonntag, 8. März, 11 Uhr, im Otto-Brenner-Saal des Gewerkschaftshauses ein. Die Ansprache mit dem Titel „Frauen stärken durch Tarifbindung“ hält Manuela Rukavina, die Vorsitzende des Landesbezirksfrauenrats von ver.di in Baden-Württemberg. Damit fügt sich der Frauentag thematisch in das DGB-Projekt „Tarifbindung in Mannheim“ ein.

So wird auch eine Kollegin zu Wort kommen, die in der Servicegesellschaft des Mannheimer Uniklinikums beschäftigt ist. Die Servicegesellschaft ist, anders als das Klinikum selbst, nicht tarifgebunden, was nach Aussage des Betriebsrats eine Lohnlücke von 30 Prozent im Vergleich zu den Angestellten des Klinikums zur Folge hat. Bei teilweise gleicher Tätigkeit. Vor allem Frauen seien davon betroffen, die meisten davon Teilzeitkräfte. „Tarifpolitik ist Gleichstellungspolitik“, betonen die DGB-Frauen. Sie fordern mehr Tarifbindung, vor allem in den Branchen, in denen überwiegend Frauen arbeiten, um gute Voraussetzungen für die partnerschaftliche Verteilung von Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern zu schaffen.

Neben der Forderung nach Tarifbindung in einer städtischen Servicegesellschaft setzen sich die Gewerkschaften außerdem dafür ein, dass die Stadt als Auftraggeberin öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergibt, die nachweislich nach Tarif bezahlen und gute Arbeitsbedingungen haben. red

