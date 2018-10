DGB zeichnet Anna Dell aus

Anna Barbara Dell hat die Hans-Böckler-Medaille des DGB-Kreisverbands Mannheim erhalten. Die Auszeichnung nutzt der Deutsche Gewerkschaftsbund, um verdiente und langjährige Mitglieder für ihr ehrenamtliches Engagement für die Interessen von Arbeitnehmern zu ehren. Dell erhielt die Medaille beim Jahresempfang des DGB.

Im Beisein mehrerer Vertreter aus der Mannheimer Politik, von Gewerkschaften sowie befreundeten Initiativen und Verbänden gab Laudatorin Evelyne Gottselig vom Kreisfrauenausschuss einen Überblick über das vielfältige Engagement von Anna Barbara Dell. Diese engagiert sich schon seit Studienzeiten engagiert für Fragen der Verteilungsgerechtigkeit sowohl aktiv im Ausland – sie lebte mehrere Jahre in Indien – als auch in Deutschland. Für die Gewerkschaften war sie als Vertrauensfrau und Personalrätin aktiv im Betrieb und fand dabei im Arbeits- und Gesundheitsschutz einen Schwerpunkt ihrer Tätigkeit.

Bis heute beratend im Einsatz

Auch heute ist Anna Barbara Dell noch aktiv in Betrieben unterwegs und berät Betriebs- und Personalratsgremien, beispielsweise in Fragen zu Gefährdungsbeurteilungen, psychischen Belastungen und mehr. Im DGB-Kreisfrauenausschuss und dem Bezirksfrauenrat der Gewerkschaft für Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) wurde Dells frauenpolitisches Engagement nachgefragt.

Als Gründungsmitglied der DGB-Frauenkulturgruppe „Rote Disteln“ verband sie zudem eine kulturelle Betätigung mit den inhaltlichen Botschaften ihres Engagements. Mittlerweile liegt der Schwerpunkt auf der Entwicklung ihrer Heimatstadt Mannheim und der Willkommenskultur der Stadt. Wie sie in ihrer Dankesrede hervorhob, möchte Dell in diesem Bereich weiter aktiv mitgestalten, um die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt Mannheims, auf die sie stolz ist, zu erhalten.

Zuvor hatte der ehrenamtliche DGB-Kreisvorsitzende Jens Leh-feldt in seiner Ansprache über die Perspektiven und Herausforderungen der betrieblichen Mitbestimmung gesprochen – und dabei Nachbesserungen in der Gesetzgebung angemahnt. Lehfeldt sieht sonst die Gefahr, dass das Mitbestimmungsrecht in der sich verändernden Arbeitswelt irgendwann unter die Räder kommt. red/lok

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 25.10.2018