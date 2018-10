DHBW baut Informatik aus

Die Nachfrage nach Fachkräften aus dem Bereich Informatik und Digitalisierung wächst – so sehr, dass die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in Mannheim kaum hinterherkommt, genügend Nachwuchs auszubilden. 2342 Studenten haben an der Hochschule in diesem Jahr ihr Studium aufgenommen. Wirtschaftsinformatik ist dabei der gefragteste Studiengang – 370 Erstsemester haben hier angefangen. Nimmt man noch die „reine“ Informatik dazu, lernen mehr als 500 der neuen Studenten Fächer rund um die Digitalisierung.

Das Wachstum in diesem Bereich werde noch weitergehen, das betonte der Rektor der DHBW Mannheim, Georg Nagler, gestern beim Jahrespressegespräch. Für das nächste Jahr etwa hätten Unternehmen schon 440 Plätze in der Wirtschaftsinformatik angefragt, „das stellt die Duale Hochschule vor große Aufgaben“, sagte Nagler. Schließlich müssten für die vielen Studiengänge auch viele neue und fachkundige Professoren gefunden werden – keine einfache Sache derzeit.

Gleichzeitig spürt die Duale Hochschule auch anderer Stelle den Fachkräftemangel, nämlich bei den Studenten selbst. Da an der DHBW alle Studienplätze unmittelbar an Ausbildungsplätze in kooperierenden Unternehmen gekoppelt sind, bietet die Hochschule nur an, was auch in der Wirtschaft nachgefragt wird. Und dort hätte es eben noch mehr Bedarf als die 2342 Erstsemester geben. „Wir hatten noch rund 120 Plätze mit den Unternehmen abgesprochen, für die sie aber keine geeigneten Bewerber gefunden haben“, sagte Nagler.

Mathekenntnisse als Problem

Die DHBW ihrerseits hat mittlerweile mit einer Bewerberbörse auf die Situation reagiert. Wenn Bewerber bei oftmals besonders beliebten Großunternehmen wie SAP oder BASF nicht unterkommen, können sie sich hier nach anderen Anbietern von dualen Studienplätzen umsehen. Schon seit einiger Zeit sei so ein Trend zu kleinen und mittleren Unternehmen als Ausbildungsbetrieb festzustellen, sagte Andreas Föhrenbach, Prorektor und Dekan der Technik Fakultät, gestern. Der Zuwachs an Partnerunternehmen habe in diesem Jahr bei elf Prozent gelegen.

Die größte Hürde auf dem Weg zu mehr Studienanfängern gerade in den technischen Fächern sei dabei weiterhin die Mathematik. Verschiedene Online-Tests und Vorbereitungskurse bietet die DHBW hier bereits an, künftig soll alles in einem zweimonatigen Dualen Vorbereitungsstudium zusammengefasst werden. Das soll nach Angaben von Nagler helfen, vorhandene Defizite vieler Abiturienten, besonders bei den Mathematikkentnissen, noch vor Studienbeginn zu beheben. Auch Kurse in Statistik, Physik, Informatik und Lerntechniken seien geplant.

Zudem appellierte Rektor Georg Nagler an die Bildungspolitik: „Digitalisierung kann nicht erst an den Hochschulen beginnen“, es müsse bereits an den Schulen einen „vernünftigen Einstieg“ in das Thema geben – bislang sei das aber nicht der Fall, zu viele Erstsemester kämen mit zu wenigen Vorkenntnissen über Digitalisierung und Informatik an die Hochschulen.

Mehr Geld vom Land gefordert

Was die Finanzierung angeht, hegt die Mannheimer DHBW-Führung hohe Erwartungen an den neuen Hochschulfinanzierungspakt zwischen dem Land Baden-Württemberg und den Hochschulen, der ab dem Jahr 2020 gelten soll. Hier hätten die Dualen Hochschulen „unbedingt eine Sonderbehandlung verdient“, sagte Rektor Georg Nagler. Denn noch immer könne etwa die DHBW Mannheim rund ein Viertel ihrer Studiengruppen nicht mit Geld aus der Grundlastfinanzierung bezahlen. Sie müsse dafür auf sogenannte Ausbaumittel zurückgreifen, die aber geringer ausfallen. Unterm Strich bleibe ein dickes Minus.

Durch ihre Zusammenarbeit mit den Unternehmen führe jede staatliche Investition in einen Studienplatz bei der DHBW aber zu einer deutlich höheren Investition eines Unternehmens. Diese Ausgangslage müsse das Land endlich auch wirtschaftlich würdigen und die Dualen Hochschulen stärker fördern, so Nagler.

