Diakonieverein wird zum neuen Jahr aufgelöst

Zehn Jahre – so lange geht die Diskussion um den Diakonieverein schon. Das sagt der Direktor des Diakonischen Werks, Michael Graf. Der im Jahr 1958 gegründete Verein wird zum 1. Januar 2020 aufgelöst. „Man wollte diesen Schritt schon lange gehen“, erklärt Graf. Die veraltete Arbeitsstruktur sei einfach nicht mehr stimmig gewesen.

Damit meint er die Flexibilität. Ursprünglich sei der Verein gegründet worden, weil er Flexibilität hätte schaffen sollen. „Die Wege eines Vereins sind kürzer, er kann schneller reagieren“, sagt Graf. Aber: „Dadurch, dass sich das Diakonische Werk und der Diakonieverein gegenseitig Personal ausgeliehen oder Zuschüsse umgeleitet haben, ist dieser Vorteil wieder verloren gegangen.“ Zwei Bilanzen, zwei Personalpläne – der Direktor musste immer zwei Organisationen leiten. Bei einer Gesamtmitarbeiterzahl von 270 wüsste man irgendwann nicht mehr auswendig: Wer arbeitet wo und für wen? „Da steht man sich selbst auf den Füßen“, sagt Graf.

Die insgesamt 109 Mitarbeitenden des Diakonievereins werden mit diesem Schritt zum 1. Januar 2020 auf das Diakonische Werk übergeleitet. Damit geht zudem die Übernahme aller Rechte und Pflichten des Diakonievereins auf das Diakonische Werk und alle Arbeitsfelder einher. Das betrifft etwa die Mitarbeiter des Quartiermanagements Herzogenried, der Schuldnerberatung, des Integrationsmanagements, der Sozialpädagogischen Familienhilfe, des Sozialpsychiatrischen Dienstes und des Projekts für Wohnungslose.

Bessere Absicherung

„Mit der Auflösung des Vereins können Verwaltungsprozesse im Diakonischen Werk optimiert werden, ohne dass es dabei zu Beeinträchtigungen der Mitarbeitenden und Klienten kommt“, sagt Graf. Damit meint er: Für die Mitarbeiter und auch die Einrichtungen ändert sich gar nichts. „Das Einzige ist: Sie sind nun bei einem größeren Arbeitgeber und damit bessergestellt.“ Das zeige sich zwar nicht am Lohn oder den Arbeitsverträgen, aber an der Sicherheit. „Ein größerer Arbeitgeber bietet eine bessere Absicherung.“ Außerdem könne man sich so besser mit dem Arbeitgeber identifizieren. Träger des Diakonischen Werks ist die Evangelische Kirche Mannheim mit insgesamt rund 1400 Mitarbeitern, wie Graf sagt.

Zunächst werde es Infoveranstaltungen für die Mitarbeiter geben. „Ich denke aber nicht, dass hier viele teilnehmen werden“, sagt der Direktor. „Die Leute hier vertrauen uns. Sie wissen, dass wir das richtig machen.“ Die Veranstaltungen sind am Dienstag, 12. November, 9.15 Uhr und am Donnerstag, 28. November, 9 Uhr, jeweils in M 1,1a.

