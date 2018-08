Diamantringe gestohlen

Hochwertige Schmuckstücke hat ein bislang Unbekannter bei einem Wohnungseinbruch in der Siegfriedstraße in Neckarau gestohlen. Wie das Polizeipräsidium gestern mitteilte, verschaffte sich der Täter nach derzeitigem Ermittlungsstand in der Zeit zwischen Dienstag, 7. August, 3 Uhr, und Dienstag, 21. August, 12.45 Uhr, Zutritt zu dem Anwesen. Er habe „mit roher Gewalt ein Fenster aufgedrückt“, heißt es in der Mitteilung. Mit mehreren Hundert Euro, einer Serpentin-Kette mit grünem Smaragd und vier Diamantringen ergriff der Unbekannte – vermutlich auf demselben Weg, wie er in die Wohnung gelangt war – schließlich die Flucht. Die Höhe des Sachschadens kann die Polizei bislang noch nicht beziffern.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau unter der Telefonnummer 0621/83 39 70 in Verbindung zu setzen. bhr/pol

