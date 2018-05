Dichter Rauch zieht in Wohngebiete

Anzeige

Gegen 20 Uhr rückten die letzten Fahrzeuge ein: Mehr als vier Stunden beschäftigte ein Großbrand im Herzogenried am Montag die Feuerwehr. Der Sachschaden wird auf 150 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Ein Arbeiter der Firma wurde leicht verletzt.

Es ist gegen 15.45 Uhr, als der Alarm bei der Feuerwehr eintrifft, wonach es bei einem auf Entsorgung von Alt- und Unfallwagen spezialisierten Abschleppbetrieb in der Hafenbahnstraße brennt. Zunächst ist von einer Lagerhalle die Rede. Aber die Flammen schlagen aus einer Werkstatt und einem Überseecontainer für Metallschrott, dehnen sich – durch den starken Wind angefacht – schnell aus, erfassen angrenzende Lager und Wechselbrücken, also austauschbare Lkw-Ladungsträger.

„Bei der Anfahrt war die Rauchwolke weithin sichtbar, und das Feuer hat sich schnell ausgebreitet“, so Andreas Schmitt, der Einsatzleiter in der Erstphase. Er startet dann einen, wie er sagt, „massiven Löschangriff“. Von zwei Drehleitern aus prasseln große Mengen Wasser in die Flammen, dazu aus zahlreichen Strahlrohren. Rund 100 Einsatzkräfte von der Berufsfeuerwehr und sechs Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr sind aufgeboten.