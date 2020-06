Die 1000. Geburt - Zwillingspaar Elisa und Elvina erblicken das Licht der Welt

Mannheim.Zwei auf einen Streich - die 1000. Geburt am Mannheimer Uniklinikum war gleich ein doppelter Grund zur Freude. Am 15. Juni 2020 um 8:21 Uhr erblickte Elisa Keshavarzian das Licht dieser Welt. Nur einen kurzen Augenblick später machte ihre Zwillingsschwester Elvina das Glück der Eltern und Ärzte perfekt. Gemeinsam mit den frischgebackenen Eltern Emellia Shojai und Abbas Keshavarzian genießen die beiden Jubiläums-Babys nun ihre ersten Tage als Familie, ließ das Klinikum in einer Pressemitteilung verlauten.

Die Eltern der Zwillinge leben seit rund eineinhalb Jahren in Viernheim. Weil bei Zwillingsgeburten häufiger Komplikationen auftreten können, haben sie sich für eine Geburt im Klinikum entschieden. „Bei uns sind rund um die Uhr Gynäkologen, Kinderärzte und auf Neugeborenenmedizin spezialisierte Neonatologen im Einsatz", erklärt der Direktor der Frauenklinik, Marc Sütterlin. Für eventuelle Komplikationen stehen eine speziell ausgerüstete Neugeborenenstation und eine Kinder-Intensivstation bereit. „Die meisten Geburten verlaufen bei uns aber entspannt“, betont Sütterlin.

Geburtenzahl steigt

Das Perinatalzentrum des Universitätsklinikum Mannheim berichtet seit einigen Jahren von einem Aufwärtstrend: Von 1.798 Geburten 2017 kletterte die Zahl 2018 auf 2.113; im vergangenen Jahr wurde mit 2.198 Geburten sogar ein neuer Rekord aufgestellt. Weil dieses Jahr die eintausendste Geburt schon früh im ersten Halbjahr war, sind die Mitarbeiter des Kreißsaals zuversichtlich, dass sie auch 2020 trotz der Corona-Pandemie wieder deutlich über 2.000 Geburten betreuen werden.