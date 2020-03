Die aktuelle Entwicklung im Blick

Redakteur Daniel Kraft im Homeoffice. Daniel Kraft (dk)

Zur Corona-Krise gehört jeden Tag aufs Neue der Blick auf die Zahlen: Wie viele positive Testergebnisse sind bekannt? Wie viele neue kommen hinzu? Wie stark steigt die Kurve der Corona-Fälle an? Es ist ein banger Blick, denn die Zahlen geben einen Hinweis darauf, wie weit verbreitet das Virus bereits ist. Wenn auch unter Vorbehalt: Nicht jeder Infizierte entwickelt Krankheitssymptome, nicht jeder, der sich krank fühlt, kann auch getestet werden.

Damit Sie, liebe Leserinnen und Leser, einen aktuellen Überblick über die Lage in der Metropolregion Rhein-Neckar und im Main-Tauber-Kreis erhalten, stellen wir jeden Tag die Zahlen aus diesen Gebieten auf einer Karte zusammen. Wir dokumentieren in Grafiken, wie die Kurve mit den positiven Tests ansteigt und zeigen, wie viele Fälle pro Tag gemeldet werden.

Die Datenaufbereitung ist Teamarbeit – und die funktioniert auch von zu Hause aus. Die Online-Redaktion arbeitet vernetzt. Wir sortieren jeden Tag die vielen Nachrichten für Sie, bündeln Tipps und Wissenswertes, stellen Erklärgrafiken in einem Dossier bereit. Statt am Konferenztisch in unserem Büro sehen wir uns jetzt in Videokonferenzen, WhatsApp ersetzt das kurze Gespräch an der Kaffeemaschine. Und ich habe sehr schnell gelernt: Beim Verlassen des Rechners immer die Tastensperre einschalten! Kater Paul macht gerne ein Nickerchen auf der Tastatur.

Info: Dossier und Zahlen unter www.morgenweb.de/corona

