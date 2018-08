Die Ambrosia-Blüte steht bevor – Allergie-Alarm oder abwarten ?

Anzeige

In der Sommerhitze flirrt die Luft, ein leichter Wind bringt keine Abkühlung. Das nicht. Aber das gelbbraun verbrannte Feld am Steinweg versetzt er in Bewegung. Ein paar vertrocknete Sonnenblumen wiegen sich hin und her. Thomas Kilian muss nicht lange suchen: In der fast vertrockneten Wiese stehen zahlreiche, deutlich grünere „Inseln“. Kilian rupft einen Stengel davon aus und zeigt die Pflanze für die „MM“-Kamera: „Ambrosia. Sieht fast genauso aus wie Wermut oder Beifuß“, erklärt er. Die Pflanze gilt als extrem allergieauslösend.

Keine Angst vor einer allergischen Reaktion auf den Hautkontakt mit dem Gewächs, das vor allem auf eher trockenen Wiesen, am Straßenrand und häufig rund um Vogelfutter-Plätze vorkommt? Der Fachmann von der Unteren Naturschutzbehörde winkt ab. „Die Ambrosia-Blüte steht jetzt im August kurz bevor“, erklärt Kilian. „Solange die einjährigen Pflanzen noch nicht blühen, sind sie vergleichsweise harmlos.“

Tipps zum Umgang mit Ambrosia Über die unmittelbare Gefährlichkeit der Ambrosia gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Thomas Kilian von der Unteren Naturschutzbehörde in Mannheim kennt keinen Fall der direkten allergischen Reaktion aufgrund von bloßem Hautkontakt mit der Pflanze. Um die weitere Verbreitung der Allergie-Pflanzen einzudämmen, empfiehlt das Umweltbundesamt, vor allem kein Vogelfutter zu verwenden, das mit den Samen verunreinigt ist. Junge Ambrosia-Pflanzen sollten vor der Blüte mit Handschuhen ausgerissen und über den Kompost oder die Mülltonne entsorgt werden Wenn die Pflanzen bereits blüht, sollten unbedingt Handschuhe und eine Feinstaub- maske getragen werden und die ausge- rissenen Pflanzen in einer Plastiktüte in den Hausmüll gegeben werden (auf keinen Fall auf den Kompost!). Allergiker sollten sich grundsätzlich fernhalten und blühende Pflanzen auch mit Schutzausrüstung nicht selbst ausreißen. lang

Doch die Pollen, so wissen Mediziner, können Allergikern schwer zu schaffen machen. Nach Angaben des Umweltbundesamts reichen schon geringe Samenstaub-Konzentrationen des auch Traubenkraut genannten Gewächses aus, um allergische Reaktionen hervorzurufen. Neben Heuschnupfen, Bindehautentzündugen und Asthmaanfällen sind auch Ekzeme und Hautbläschen als Symptome möglich. Wie gefährlich ist die Pflanze also?