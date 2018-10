Die Architektur bleibt – doch viele Mieter werden gehen

Seit gut fünf Jahren beschäftigt sich die Aachener Grundvermögen, ein institutioneller Investor, mit Planungen zum Umbau der ÖVA-Passage. Diese hatte man 2013 gekauft und sich von Anfang an mit dem Gedanken getragen, das in der Handelslandschaft der Region einzigartige architektonische Kleinod zu modernisieren. Jetzt ist es soweit: „Ab 1. Februar sollen die Bauarbeiten beginnen“, bestätigt Guido Franke, der zuständige Immobilienmanager bei der Aachener Grund. Eine Nachricht, die manchem Mieter Kopfzerbrechen bereitet, obwohl längst jeder in der Passage von den unausweichlichen Folgen wusste. Alle müssen – zumindest auf Zeit – raus aus den Läden und Cafés, und wer dann nach dem Umbau zurückkehrt, steht längst noch nicht fest. Einige berichten von zum Teil drastischen Mieterhöhungen, die ins – dann renovierte – Haus stehen könnten.

Erhöhung „drastisch“

Peppino Burgio geht es, so sagt er selbst, „schlecht, sehr schlecht. Ich müsste dreimal so viel Miete zahlen wie bisher. Das kann ich nicht erwirtschaften“. Für den Wirt des Crastan Café steht daher fest: „Wir werden uns von hier verabschieden müssen.“ Wohin, das weiß er nicht: „Es gab Verhandlungen über einen anderen Standort in der Nähe, aber die haben sich zerschlagen.“ Recht ähnlich geht es Patricia Schneider, der Inhaberin von Cotto Wohnaccessoires: „Die Sache mit der Passage ist für mich durch“, sagt sie, „wir verhandeln gerade über einen neuen Laden in der City, aber es ist nicht einfach.“

Neuen Standort gefunden

40 Prozent mehr Miete hätte sie nach eigenem Bekunden zahlen sollen, aber der eigentliche Grund ihres Abschieds sei ein anderer: „Ich will nicht umziehen und dann wieder zurückziehen.“ Schließlich dauere es, so ihre Erfahrung, „ein bis zwei Jahre, bis die Kunden wieder den Weg zu dir finden – einfach zu lange“. Immerhin kurzfristig vergrößert sie sich allerdings noch in der Passage: „Ab morgen und bis 22. Dezember übernehmen wir für das Weihnachtsgeschäft die ehemalige Fläche von Creol Bademoden.“

Auch für Alwine Fochem ist die Entscheidung gefallen: „Für drei Monate mal ausweichen an einen Interimsstandort, das wäre ok, aber nicht für die lange Umbauzeit“, verdeutlicht die Geschäftsführerin von Von Drathen die Situation. 18 Monate soll die Bauzeit betragen. „Wir haben daher eine neue Adresse gefunden für unser Geschäft“, den Standort könne sie noch nicht nennen, „da ist noch jemand drin“. Die Aachener Grund sei ihrem Unternehmen stets entgegengekommen, und die Mietforderungen seien nicht ausschlaggebend gewesen für den Entschluss: „Darüber hätte man verhandelt.“

Das hat Michael Ruppert schon weitgehend erledigt, für den Geschäftsführer von Grimminger ist die Sache klar: „Wir sind schon mehr als 20 Jahre hier, und wir würden gerne bleiben.“ Nach der Umbauphase soll die Filiale vergrößert wieder eröffnen und in neuem Glanz erstrahlen, verspricht Ruppert. Mit den Mieten sei man zufrieden, „jetzt hoffen wir noch, dass wir für die Übergangszeit einen mobilen Verkaufsstand vor der Passage bekommen, aber darüber verhandeln wir noch“.

Mit fast allen Mietern habe man Aufhebungsverträge geschlossen, ändere hätten ohnehin nur begrenzte Verträge gehabt, erklärt Guido Franke. Der Immobilienmanager will sich zu Mietpreisen oder Investitionssummen nicht äußern, „das ist unüblich“. Dass es Erhöhungen gebe, sei klar: „Wir modernisieren die alte Haustechnik komplett, und viele Mieten entsprachen längst nicht mehr dem Markt. „Wer die aktuellen Preise kennt, versteht das.“

Ensemble denkmalgeschützt

Die in den 1950er Jahre vom Mannheimer Architekten Gustav Geyer erbaute Passage, die seit 2008 als Kulturdenkmal unter Ensemble-Schutz steht, darf ihren Gesamteindruck nicht verlieren. „Damit haben wir uns abgefunden“, gesteht Franke, „im Wesentlichen geht es daher um die Technik. Strom, Wasser, Heizung, Lüftung, Kühlung – alles muss gemacht werden.“

Rein optisch werde der Bau dagegen „fast gleich bleiben“, kündigt Franke an: „Wir dürfen nichts ändern – und wollen das auch nicht mehr“. Die elegant und für die 50er avantgardistisch geschwungenen Fronten, der „Himmel“, in dem sich die Bogenform fortsetzt, die Beleuchtung – „alles werden die Mannheimer wiedererkennen.“ Fast alles gleich also – nur nicht für die Mieter. Aber auch hier sei das letzte Wort nicht gesprochen, sagt Franke: „Wir führen weiter Gespräche“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.10.2018