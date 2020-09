Die Baukultur fest im Blick

Der Bedarf ist schon länger da. Das Interesse, sich zu vernetzen, ist groß. Am Ende fehlte nur noch ein gemeinsames Dach. Und das ist jetzt da mit Mannheims Ort für Architektur, dem MOFA. Die Vereinsgründung ist im August auch formal erfolgt. Nun wollen die Initiatoren weitere Mitstreiter anwerben.

„Hallo, wir sind MOFA!“ heißt es deshalb am 24. September, um 19 Uhr in der Multihalle im Herzogenried. Eingeladen sind zur Auftaktveranstaltung Architekten und Architektinnen aus der Region und Interessierte. „Uns eint das Interesse an der Baukultur“, beschreibt Vorsitzender Dennis Ewert den Willen, Qualitäten beim Bauen künftig auch einer interessierten Allgemeinheit zugänglich zu machen. Unterstützt von der Kammergruppe Mannheim der Architektenkammer Baden-Württemberg haben ehrenamtliche Aktive und die beiden gewählten Vorsitzenden Cansu Aslan und Dennis Ewert die Gründung mit 54 Teilnehmern im Februar vorbereitet und verwirklicht.

An die Allgemeinheit adressiert

In den Vorstand wurden neben Aslan und Ewert, Alexandra Schnettler, Hanna Rauschkolb, Mathis Jodat, Lukas Haag, Kai Piekenbrock, Wolfgang Naumer und Elena Laschewitsch gewählt. „Mannheims Ort für Architektur ist die junge Plattform für eine zukunftsweisende Auseinandersetzung mit Architektur und Stadt“, heißt es auf der Homepage (mofa-online.org).

Unter dem Credo „Architektur für alle!“ will sich die Initiative für eine kommunikative Baukultur in Mannheim einsetzen. Geplant sind daher Veranstaltungen, Vorträge, Ausstellungen und Filmvorführungen – auch über Fragen des Bauens und Wohnens hinaus.

Keinesfalls sei das Ziel ein elitärer Kreis. Im Gegenteil: „Wir wollen Interesse für Architekturthemen wecken und auch ganz normale Bürger und Interessenten in die Auseinandersetzung einbeziehen“, sagt Ewert. Ziel sei es, das Bewusstsein über die Bedeutung der gebauten Umwelt zu stärken und eine städtische Reflexions- und Diskussionskultur zu etablieren. Architektonische Qualitäten in der Stadt gelte es wiederzuentdecken und zu vermitteln, was sich Bauherren und Gestalter einst beim Bau gedacht haben.

Dafür müsse es einen festen Rahmen geben, sagt Ewert. Erstmal werden aber Veranstaltungen und Aktionen an temporären Orten stattfinden. Für die Zukunft hofft der Verein aber auf einen zentralen Ort mit Schaufensterwirkung. „Auch wenn Covid-19 unsere Planungen etwas durcheinandergebracht hat, freuen wir uns doch sehr über die großartige digitale Beteiligung“, erklärt Cansu Aslan. Nicht nur der ehrenamtliche Aktivenkreis, auch die Mitglieder des großen Mailverteilers hätten sich bei der Gründung eingebracht.

„Das große Interesse und die rege Teilnahme zeigen, dass ein Ort für die Baukultur in Mannheim längst überfällig ist“, ergänzt Dennis Ewert. Jetzt sei wichtig, Vereinsstrukturen mit den Arbeitskreisen zu nutzen, zu erweitern und ein Auftaktprogramm auszuarbeiten. „Wir freuen uns schon sehr darauf, die ersten Pläne nach der Sommerpause im größeren Rahmen vorzustellen.“

Info: Infos unter www.mofa-online.org.

