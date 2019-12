„Die Betroffenen warten auf Antwort“

Die Staus auf den Rheinbrücken sieht man am besten aus den Büros der Architekten von „Schmucker und Partner“: Interview mit den Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut (Linke) und Nikolas Löbel (CDU) – auch über das Thema Verkehr.

Frau Akbulut, Herr Löbel, warum haben wir das Foto von Ihnen auf dem Dach des Gebäudes mit Blick auf Rhein und Ludwigshafen gemacht?

Beide: Die Hochstraße.

Nikolas Löbel: Sozusagen die Aorta der Region.

Wie bekommt die Region dieses Mammutthema in den Griff ?

Akbulut: Unterschiedliche Ebenen müssen zusammenarbeiten: das Land und die beiden Städte. Das ist finanziell ein riesengroßes Volumen. Je schneller man sich auf die Finanzierung einigt, desto schneller wird das Problem gelöst. Die Betroffenen warten jedenfalls auf Antworten.

Löbel: Wir brauchen einen regionalen Schulterschluss für die Verkehrspolitik in dieser Region. Wir sind zwei Städte und eine Region, aber wir sind ein Verkehrsraum, den man einheitlich planen muss. Mit dem Wunsch einer Lex Ludwigshafen habe ich mich an Bundesverkehrsminister Scheuer gewandt. Ludwigshafen muss eines der ersten Projekte mit einem Planbeschleunigungsgesetz werden, in dem wir per Gesetz beschließen, eine Sanierung oder einen Ersatzneubau zu machen. Wir dürfen nicht in ein Planfeststellungsverfahren von zehn Jahren geraten, sondern schnelle Planung, schneller Abriss, schneller Neubau.

Hat der Minister geantwortet?

Löbel: Noch nicht.

Was können Sie beide in Berlin noch tun, um etwas zu erreichen?

Akbulut: Stichwort Mannheimer Bahnknoten, da hatten wir vor kurzem ein Treffen der regionalen Abgeordneten. Dabei haben wir uns darauf verständigt, dass wir überregional zusammenarbeiten. Nicht jeder kümmert sich nur um seine Teilstrecke, sondern um alle betroffenen Abschnitte, für den Güterverkehr und den Personenverkehr.

Gibt es in Berlin so etwas wie eine „Mannheimer Allianz“? Treten Sie gemeinsam auf und kämpfen für Mannheim? Bei aller Unterschiedlichkeit Ihrer Parteien – das Problem Verkehr ist groß genug!

Löbel: Es hat sich in den letzten zwei Jahren eine Art Mannheim-Koalition zwischen dem Oberbürgermeister und mir gebildet. Die hat mehrfach funktioniert, wenn es um direkte Förderprojekte aus Berlin für die Stadt geht. In Sachen Trassenführung ICE- und Güterverkehr bilden Bundestagsabgeordnete von hier eine Allianz der Region.

Lassen wir den Verkehr einmal außen vor. Was ist Mannheims größte Baustelle?

Löbel: Wir haben zwei immens große Baustellen: die Zukunft des Universitätsklinikums und die Buga. Die haushalterischen Risiken beim Klinikum sind von der Stadtspitze bisher nicht so benannt worden, wie sie tatsächlich sind. Und wir stehen drei Jahre vor der Buga, aber die Leute sehen, fühlen, spüren nichts. Es wäre schade, wenn nach vielen sehr erfolgreichen Bundesgartenschauen ausgerechnet in Mannheim eine unerfolgreiche Bundesgartenschau stattfinden würde.

Wie viel Geld kostet das Uniklinikum?

Löbel: Ich war ja noch nie Mitglied eines Gremiums des Klinikums und daher bin ich insoweit als Stadtrat auch nur interessierter Zeitungsleser. Aber bei den jetzt veröffentlichen Zahlen fehlen mir die Worte. 46,5 Mio. € Liquiditätsbedarf, 65 Mio. € Bürgschaft, Verlustvorträge in einer Höhe von bis zu 100 Mio. € und ein Investitionsbedarf von weit mehr als 400 Mio. €. Meine Sorge ist: die Region sortiert sich im Krankenhausbereich neu. Im Uniklinikum Heidelberg passiert viel. Die Barmherzigen Brüder sortieren ihr Umfeld mit TKH und Diakonissenkrankenhaus neu. Nur bei einem Haus habe ich das Gefühl, dass es noch nicht so richtig weiß, auf welche qualitativen Stärken es setzen soll, um zumindest eine schwarze Null zu erreichen. Diese fehlende strategische Ausrichtung macht gerade den Unterschied.

Akbulut: Da ist aber auch das Land gefragt, gerade was Sanierungs- oder Investitionskosten anbelangt. Mir ist vor allem wichtig, dass nicht versucht wird, die finanziellen Löcher auf Kosten der Beschäftigten zu stopfen. In diesem Zusammenhang unterstütze ich den Kampf der Mitarbeiter der Klinik Management Dienstleistungen GmbH (KMD) für einen Tarifvertrag, der diesen Namen auch verdient. Wenn deren Mitarbeiter teilweise 30% weniger Lohn für die gleiche Tätigkeit erhalten, als direkt beim Uniklinikum Beschäftigte, dann muss das geändert werden. Ein „Gesundsparren“ auf Kosten der Mitarbeiter darf es nicht geben.

Löbel: Ein solches Haus von der Medizin über die Pflege können wir in Sachen Qualität und Kosten nur gemeinsam mit den Mitarbeitern erfolgreich aufstellen. Wir haben einen enormen Fachkräftebedarf. Wir reden über Investitionen von weit mehr als 400 Mio. €. Davon werden ungefähr die Hälfte von der Krankenhausförderung des Landes gefördert, aber mindestens 50 Prozent der Investitionsbedarfe bleiben bei der Stadt Mannheim und beim Klinikum hängen. Die Frage ist: Glauben wir ernsthaft, dass nur durch zusätzliche Investitionen wir das UMM zurück auf einen wirtschaftlich erfolgreichen Weg führen. Darüber diskutieren wir kommunalpolitisch gerade viel zu wenig.

Akbulut: Natürlich hören sich die Zahlen erst einmal erschreckend an. Aber die chronische Unterfinanzierung des Gesundheitswesens ist ein bundesweites Problem. Dies hängt damit zusammen, dass die Privatisierung des Gesundheitssektors völlig falsche Rahmenbedingungen setzt. Krankenhäuser sind keine Unternehmen, die Privatisierungseffekte wirken sich auf die Qualität der Versorgung aus. Es geht um die Perspektive der gesamten Gesundheitsversorgung, zum Beispiel auch ländlicher Raum versus städtischer Raum. Alle haben das Problem, dass zu wenig investiert wird und die Finanzierung schwierig ist.

Dann ist das Thema Klinikum auch für Sie die größte Baustelle nach dem Verkehr?

Akbulut: Auch. Ich kann keine Themen priorisieren oder gewichten, weil alle Themen für sich wichtig sind und bearbeitet werden müssen.

Und die Buga?

Akbulut: Ja. Die CDU hat das alles ja sehr lange blockiert. Deshalb ist es nicht fair, jetzt zu sagen: Es drängt die Zeit.

Löbel: Stimmt. Wir haben uns in der Kommunalpolitik in Gestaltung und Planung der Bundesgartenschau alle nicht mit Ruhm bekleckert, auch die CDU nicht. Trotz des Leitentscheids 2017 sind wesentliche Punkte noch immer nicht geklärt: Sind Luisen- und Herzogenriedpark Hauptbestandteil der Buga oder nicht? Die Sanierungskosten für den Luisenpark wachsen scheinbar ins Unermessliche. Und wir können den Menschen noch immer kein Bild von der Bundesgartenschau geben. Man muss es schaffen, städtebaulich etwas Attraktives zu schaffen, damit auch tatsächlich über zwei Millionen Besucher kommen. Aber ich erreiche die Zahl nur, wenn auch die Bevölkerung in der Region sich damit identifiziert.

Sie sagten, auch die CDU habe sich nicht mit Ruhm bekleckert. Was können Sie tun können, damit sie sich jetzt mit Ruhm bekleckert?

Löbel: Wir wollen diese Bundesgartenschau zum Erfolg führen, aber das funktioniert nur mit dem Luisenpark als Hauptspielstätte. Die Leute müssen merken, dass das, was ihnen etwas wert ist, saniert wurde. Wir brauchen jetzt mehr Fahrt in Sachen Planung und Gestaltung.

Frau Akbulut, wollen Sie auch den Erfolg der Buga?

Akbulut: Auf jeden Fall. Es gibt auch bei uns kontroverse Auseinandersetzungen, aber wir haben uns dafür ausgesprochen. Jetzt geht es um das zügige Fortführen der Gesamtplanung mit entsprechender Öffentlichkeitsarbeit. Die Stadtgesellschaft braucht Transparenz, was wann abgewickelt werden soll.

Wie wird Mannheim eigentlich wahrgenommen in Berlin?

Löbel: Bei aller Demut darf ich schon sagen: Mannheim wird etwas mehr wahrgenommen als vorher. Ich habe versprochen, dass ich Mannheim gut und aktiv vertrete und ich glaube, nach zwei Jahren kann ich sagen: Ich hab’s versprochen, ich hab’s gehalten. Ansonsten hat Mannheim einen guten Ruf – als spannende Stadt, in die viele mit einer anderen Erwartung kommen und überrascht gehen.

Wie ist Ihr Eindruck, Frau Akbulut?

Akbulut: Mannheim hat auf keinen Fall ein negatives Standing in Berlin – im Gegenteil. Da wird immer geschmunzelt…

…das könnte aber auch ein Indiz für etwas Anderes sein…

Akbulut: (lacht) Ich habe bisher kein negatives Feedback bekommen. Mannheim ist eine lebendige, vielfältige Stadt, in der es nicht langweilig wird. Es ist eine Stadt, die wie andere Städte auch ihre Herausforderungen. Wenn ich meine Bilanz ziehe: Ich habe ein anderes Politikverständnis. Es geht mir darum, dass ich mit meinen Themen vor Ort gut verankert bin und den Austausch habe mit verschieden Organisationen und Initiativen. Migranten, Armut, Soziales – das sind meine Schwerpunktthemen. Da setze ich gerne die Menschen in den Mittelpunkt.

Gibt es bei Ihnen einen Punkt, wo Sie als Abgeordnete sagen: Das war der Antrag, Beitrag oder die Rede, nach der ich mich ernst und wahrgenommen gefühlt habe?

Akbulut: Ich habe die Rede zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz gehalten – das war schon ein Höhepunkt. Da konnte ich die linke Perspektive in den Mittelpunkt stellen, auch aus eigener Erfahrung aus Mannheim als migrantisch geprägte Stadt.

Löbel: 27. Juni 2018: Es kam eine SMS aus dem Haushaltsausschuss: Das Nationaltheater bekommt 80 Millionen Euro. Ich habe später mit dem Oberbürgermeister telefoniert. Wir beide waren überrascht, dass dieser Coup klappt. Das war so ein Moment, an dem ich dachte: Du kannst wirklich was bewegen. Ein cooler Moment.

Hat die Flüchtlingspolitik die Rechten noch stärker gemacht?

Akbulut: Die Europäische Union hat versagt. Staaten wie Griechenland, Spanien und Italien waren ja schon länger von der Migrationsbewegung betroffen. Die EU hat es über Jahre nicht geschafft, Lösungen zu entwickeln – auch Deutschland nicht. Die Türkei hat in dieser Phase eine fatale Rolle gespielt. Die Flüchtlingsbewegung 2015 hatte europaweit den Aufstieg der Rechten und rassistischer Parteien zufolge, von denen wir Angriffe ausgesetzt sind. Hier sehe ich auch die Differenzen.

Löbel: Die Flüchtlingspolitik ist die Achillesferse der Union und das Konjunkturprogramm der AfD. Ich stimme der Kollegin Akbulut zu: Europa hat beim Asylsystem und der Flüchtlingspolitik versagt, bis heute. Die Unterschiede zwischen Linkspartei und Union in Sachen Zuwanderung und Integration sind sichtbar. Da geht es um klare Grundwerte. Der Unterschied ist: Wir tragen Regierungsverantwortung, die Linken nicht. Wir haben das Problem und müssen uns zu Recht den Vorwurf machen, dass wir als Staat nicht wissen, wer unsere Grenze übertritt. Ein starker Rechtsstaat aberwäre die richtige Antwort, um einem Erstar ken der AfD entgegenzuwirken. Das ist die größte Schwäche der Union.

Ist es nicht auch eine Schwäche beider Parteien, dass man den Unterschied zwischen Linken und Union in der Migrationspolitik nicht wahrnimmt , weil die AfD so laut ist? Warum gelingt Ihnen das nicht, den politischen Diskurs gegenüber der AfD zu bestimmen?

Akbulut: Wir haben das Problem, dass Teile der CDU und der FDP die Flüchtlingspolitik instrumentalisieren. Dort sind Flüchtlinge und Migranten zu Sündenböcken gemacht worden, Wahlkämpfe auf Kosten der schwächsten Menschen in unserer Gesellschaft geführt worden. Was außerdem fatal ist, dass Flüchtlings- und Migrationspolitik mit Sicherheitspolitik vermischt wurde. Das hat auch dazu beigetragen, dass die AfD so stark geworden ist. Alle demokratischen Parteien müssen dagegenhalten und nicht einknicken, was bei Teilen der CDU sichtbar ist.

Löbel: Der Unterschied ist, dass Unterstützer und potenzielle Wähler der Linken gar keine andere Erwartungshaltung haben. Unsere Unterstützer, Wähler, ehemalige Wähler erwarten, dass wir den Rechtsstaat regeln. Da haben wir heute noch große Schwächen. Ich muss leider anerkennen, dass sich eine Partei rechts der Union etabliert hat. Nicht jeder Wähler der AfD ist rechts oder rechtsextrem. Wahrscheinlich ist nicht einmal jeder, der bei der AfD aktiv ist, rechts oder rechtsextrem. Aber sie haben Rechtsextreme, sogar an ihrer Spitze. Gleichzeitig ist die AfD die Plattform für diejenigen, die das Gefühl haben: Endlich sagt’s mal einer. Wir müssen als etablierte Parteien zu einer anderen Form der Diskussion kommen, um die Diskussion zurück in die Mitte zu holen.

Verstehen wir richtig: Es gibt moderate AfD-Politiker?

Löbel: Nicht jeder bei der AfD ist rechtsextrem. Man tut auch den AfD-Wählern Unrecht, wenn man sagt, jeder von ihnen ist ein Rechtsextremer. Das ist nicht richtig, weil viele ehemalige CDU- und SPD-Wähler dabei sind. Aber bei der AfD gibt es ausgewiesene Rechtsextreme. Eine Partei mit solchen Leuten an der Spitze hat keine Existenzberechtigung. Ich muss aber auch attestieren, dass es nicht gut für die Demokratie ist, wenn ich jeden AfD-Wähler verteufle. Wir müssen uns nicht um die Verrückten in der AfD kümmern, sondern um deren Wähler, die uns einmal vertraut haben. Ich will, dass sie wieder den demokratischen Kräften der Mitte wieder vertrauen.

Akbulut: Der Dialog mit den Menschen ist schon wichtig. Ich war in den Stadtteilen unterwegs, in denen die AfD viele Stimmen holte. Dieser Nährboden, dieser Frust, dass man wählen geht, aber sich nichts an der Lebensrealität verändert, hat sich über Jahre entwickelt.

Aber gerade in Schönau, wo die AfD bei der Landtagswahl 2016 die meisten Stimmen holte, hatte die Stadt zuvor viel, viel Geld in den Wohnungsbau gesteckt.

Akbulut: Ja, das stimmt.

Der Nährboden war vielleicht nicht weg, aber ein gutes Stück abgetragen.

Akbulut: In Gesprächen mit AfD-Wählern kommt oft heraus, dass es Frust ist mit der eigenen Situation: Armut, prekäre Beschäftigungssituation, Wohnungsnot. Flüchtlingspolitik ist zur Projektionsfläche für alle möglichen Probleme geworden. Ein Teil der Menschen war der Meinung, dass man sich um die Flüchtlinge kümmere, aber nicht um sie.

Frau Akbulut, auch die Fragen an Sie: Gibt es moderate AfD-Politiker und haben Sie Verständnis für AfD-Wähler?

Akbulut: Nein. Es gibt unterschiedliche Gruppierungen innerhalb der AfD: den neofaschistischen Flügel und vielleicht auch einen liberaleren Teil. Aber eine Partei mit Politikern wie Höcke an der Spitze ist letztlich unerträglich. Was wir uns in den letzten zwei Jahren im Bundestag anhören mussten, das war eine reine Nazi-Sprache. Da habe ich keine Toleranz. Das Problem ist ja nicht nur Rassismus und Hetze, sondern dieser Kampf gegen die Altparteien, gegen das Establishment. Das spürt man in der Ausschussarbeit: Auch wenn die anderen Parteien unterschiedliche Meinungen haben, gibt es zumindest einen Grundkonsens über den fachlichen Ist-Zustand. Das haben wir bei der AfD nicht. Da ist substanziell nichts da. Es wird nur verdreht und gehetzt ohne Ende.

Und es gibt keine Strategie bei den Parteien, weder bei der Linken noch bei der CDU.

Löbel: Stimmt. Jeder Redner im Bundestag, egal welcher Partei, kommt irgendwann in seiner Rede auf die AfD zu sprechen, spricht sie an und kritisiert sie. Ich bin mir nicht sicher, ob das so eine kluge Taktik ist. Es ist wohl eher Ausdruck dafür, dass wir noch keine Antwort auf die AfD gefunden haben..

Aber Ignorieren kann doch auch kein Weg sein.

Löbel: Man muss sie inhaltlich stellen. Natürlich ärgert sich ein Bürger mit Durchschnittseinkommen, wenn er sieht, was jemandvom Sozialstaat erhält, wenn er gar nichts arbeitet. Und dann kommt noch ein Flüchtling, der den gleichen Regelsatz erhält und die Wohnung bezahlt bekommt. Das verletzt das Ehrgefühl eines Staatsbürgers. Wir müssen den Glauben an den Staat wiederherstellen. Ich glaube an die soziale Marktwirtschaft. Ich glaube an die Marktwirtschaft. Wer günstiger wohnen will, muss Anreize setzen, über die Lockerung von Denkmalschutz und Brandschutz nachdenken, die Nachverdichtung fördern, die Landesbauordnungen entschlacken. Jeder Bürger muss sehen: Die reden nicht nur davon, dass Wohnen in Mannheim günstiger werden soll, die machen auch was dafür. Mit der Mietpreisbremse wird das nicht gelingen.

Akbulut: Die CDU ist doch seit Jahren an der Regierung. Die Frage ist, wie hat sich die Situation am Wohnungsmarkt so fatal entwickeln können? Über Jahrzehnte ging auch bei Durchschnittsverdiensten etwa ein Drittel für die Miete drauf. Mittlerweile sind es 60 Prozent, teilweise zwei Drittel des Einkommens. Über Jahrzehnte wurde der Sozialwohnungsbau abgebaut. Man hat in der Vergangenheit einfach zu viele Fehler gemacht.

Löbel: Deshalb korrigieren wir den Fehler und führen die steuerliche Förderung für sozialen Wohnungsbau wieder ein. Doch nicht nur das. Auch das Baukindergeld ist ein Erfolg…

Akbulut: …die CDU hat sich ja hier in Mannheim gegen die Sozialquote ausgesprochen.

Löbel: Ja, weil eine objektbezogene Quote nur zu Ungerechtigkeiten führt. Der Mieter im dritten Stock zahlt für die gleiche Wohnung doppelt so viel wie der Mieter im ersten Stock und finanziert so die 30 Prozent Sozialwohnungen mit. Das ist ungerecht. Eine Sozialquote ist dann gerecht, wenn sie auf das Quartier bezogen ist.

Akbulut: Erzählen Sie das mal den Alleinerziehenden in Mannheim! 44 Prozent der Alleinerziehenden hier sind auf Hartz IV angewiesen.

Löbel: Denen sagen wir, dass Verbote wie die Mietpreisbremse ihnen nicht helfen. Die Devise muss sein: runter mit den Baukosten und mehr Bauland.

Akbulut: In der Wohnungspolitik muss man unterschiedliche Maßnahmen ergreifen. Wohnen ist ein Grundbedürfnis, ein Grundrecht. Was hat das mit Sozialismus zu tun?

Löbel: Eigentum ist nach Artikel 14 auch geschützt. Und der Staat muss diesen Schutz des Eigentums gewährleisten.

Akbulut: Wenn ein Staat nicht in der Lage ist, dass Menschen jahrelang keine bezahlbare Wohnung finden, dann hat der Staat offensichtlich versagt.

Löbel: Dann muss der Staat nachsteuern, so dass noch mehr gebaut und saniert wird…

Akbulut: …Immobilienkonzerne, die ganze Straßenzüge aufkaufen: Ist das soziale Marktwirtschaft?

Löbel: Das ist soziale Marktwirtschaft. . Angebot und Nachfrage regeln den Markt und der Staat setzt Regeln dafür. Wir haben eine GBG, die mit über 19 000 Wohnungen als stabilisierender Anker hier in der Stadt agiert. Aber: Auch eine GBG ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Ich kann der GBG abverlangen, dass sie günstiger baut und vermietet als alle anderen. Aber zum Schluss müssen die Mitarbeiter der GBG auch von was leben. Ich kann zwar sagen, die Stadt soll günstig bauen, aber wer soll das bezahlen? Soll die Solidargemeinschaft das Wohnen für diejenigen bezahlen, die unter dem Durchschnittseinkommen liegen?

Akbulut: Aber das ist ja nicht nur die Stadt, das ist auch Land…

Löbel: …es ist eine Frage, welches Verständnis man von Staat und Politik hat. Da haben wir, und das ist das Schöne an so einem Gespräch, diametral unterschiedliche Ansichten.

Akbulut: Ja, das ist okay.

