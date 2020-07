Die Bibel fängt uns auf

Ob fromm oder nicht: Die Bibel ist Teil unserer Identität. Europäische Kultur lebt von Anspielungen auf dieses Buch. Schon vor einigen Jahren schrieb der Journalist Jan Roß in der „Zeit“: „Was ist das kulturelle Selbstverständnis, die ,eiserne Ration Europa’, mit der jeder ausgestattet werden soll? Welche Bücher muss man kennen? Die Bibel dürfte das einzige Werk sein, dem sein Platz auf allen Listen sicher ist. Glauben – das ist eine andere Sache. Aber Lesen sollte schon sein.“

Meine Begeisterung für das Lesen der Bibel begann im Religionsunterricht der dritten Klasse. Wie so oft in der Bibel, ging es in der Erzählung um Menschen am Scheideweg. Ich hörte die Erzählung von David und Jonathan (nachzulesen in 1 Samuel 20) und musste dann als Hausaufgabe die Geschichte in eigenen Worten nacherzählen. Ich nahm Anteil an der tiefen Freundschaft zwischen den beiden Männern, hielt die Luft an, als Jonathans Vater versuchte, David umzubringen, und spürte schließlich Schmerz und die Trauer, als die Freunde sich trennen mussten. Ein Buch mit solchen Geschichten voller Liebe, Loyalität und Drama – so etwas war mir noch nie begegnet.

Bis heute wecken diese Texte tiefe Emotionen: Ich werde wütend auf Gott, wenn er Abraham befiehlt, seinen Sohn zu opfern. Ich male mir aus, was der sozialkritische Prophet Amos wohl unserer Wohlstandsgesellschaft zu sagen hätte. Ich fühle die verzweifelte Hoffnung des Petrus, als er im See zu ertrinken droht und ruft: „Herr, hilf meinem Unglauben!“ Meine Augen füllen sich mit Tränen, wenn Joseph sich seinen Brüdern zu erkennen gibt und mit zitternder Stimme fragt: „Lebt mein Vater noch?“ Ich erlebe die Verbundenheit der Mütter mit Jesus, als er ihre Kinder in die Arme nimmt und segnet.

Wenn ich dann nach dem Lesen die Buchdeckel wieder schließe, ist etwas mit mir passiert. Hier sind Geschichten, in denen ich mich wiedererkenne. Alles, was uns Menschen großartig und gleichzeitig furchtbar macht, steckt darin: Vertrauen und Selbstsucht, Großzügigkeit und Eifersucht, große Visionen und kleinkarierte Bequemlichkeit. Geschichten, die Mut machen, provozieren und zum Nachdenken bringen. Worte, die an meinem oft bequemen Selbstverständnis rütteln und gerade dann Trost und Vergebung zusprechen, wenn der Weg nicht weiterzugehen scheint.

In den Jahren seit der dritten Klasse habe ich erfahren, wie lebensnah diese Geschichten sind. Liebe, Loyalität, Schmerz und Abschied, Verletzung und Versöhnung – das alles gehört zum Leben dazu. Wir kommen an Wendepunkte und können dann von den Spuren erzählen, die das Leben hinterlässt. Von Herausforderungen, Zweifeln und Fragen. Von Verletzungen und Enttäuschung. Aber auch von Trost, Hoffnung und Versöhnung. In den vielen Windungen, die mein Leben durchläuft, sind es die Texte der Bibel, auf die ich zurückfalle. Sie tragen mich und geben mir Kraft. Sie bestärken mich, dass mein Weg weitergeht. Wenn Sie also noch nach einer Sommerlektüre suchen: Tauchen Sie doch mal ein in diese Welt der Bibel. Es lohnt sich.

Joachim Vette

