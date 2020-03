Die Buchschätze Carl Theodors

Das Einhorn, heute vor allem bei kleinen Mädchen ganz in rosa beliebt, war schon in der Barockzeit groß in Mode – was jetzt Bücher aus der Zeit des Kurfürsten Carl Theodor (CT) beweisen. Die wertvollen, etwa 300 Jahre alten Drucke zeigen feinste Kupferstiche des Fabelwesens. Zu sehen sind sie nun im Schlossmuseum. Das wird, nach einjähriger Schließung wegen des Einbaus einer neuen Klimaanlage, am Freitag mit teilweise neuen Schätzen wiedereröffnet – bei freiem Eintritt.

Dabei stehen die Staatlichen Schlösser und Gärten in Mannheim immer vor einem Dilemma. „Mannheim war ein Schloss von europäischer Bedeutung, mit einer grandiosen Sammlung“, so Karin Ehlers, Leiterin Bereich Sammlungen und Vermittlung. Die Wittelsbacher, die hier von 1720 bis 1778 regierten, seien das einzige herrschende Fürstenhaus in Süddeutschland mit königlichem, ja kaiserlichem Niveau gewesen. „Entsprechend reich war die Ausstattung“, so Ehlers.

Doch das ist vorbei: 1778 zog der Kurfürst nach München um, und mit der napoleonischen Neuordnung 1803 entstand das große Land Baden. Damit verschwand die Kurpfalz von der Landkarte. Daher gebe es aus der Glanzzeit des Schlosses „leider nur fragmentarische Besitzstände“, bedauerte Ehlers. Das mache es schwierig, die bedeutende Geschichte des Monuments authentisch darzustellen. Da sei man auf Leihgaben, etwa aus Bayern von der dortigen Staatsgemäldesammlung oder von den Reiss-Engelhorn-Museen angewiesen.

Geist der Aufklärung

Dennoch könne sie nun eine, so Ehlers, „kleine Sensation“ zur Wiedereröffnung bieten: „Wir machen Bücherschätze aus jener Zeit öffentlich zugänglich.“ Die gibt es nämlich in Mannheim, doch lagern sie im Magazin der Universitätsbibliothek, streng gesichert unter dem Stiler Hof des Schlosses. Dank einer Kooperation der Staatlichen Schlösser und Gärten mit der Universitätsbibliothek werden einzelne Exemplare nun in Wechselausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert.

„Und wir zeigen nicht nur die Bücher selbst, sondern sogar aufgeschlagene Seiten“, hob Uta Coburger hervor, für Mannheim zuständige Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten. Sie hat die Vitrine neu gestaltet, versehen mit einem Foto von 1837, das die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Schlossbibliothek zeigt. So könne man an die einst große Hofbibliothek erinnern.

Die Werke stehen für die große Sammelleidenschaft des Kurfürsten, aber auch sein großes Interesse an Naturwissenschaften und den aufklärerischen Geist der kurfürstlichen Residenz, so Coburger. Daran ließ Carl Theodor gerne seine Untertanen teilhaben: Die Bibliothekare hatten freie Wahl, was sie ankaufen. Für einheimische wie auch für fremde Gelehrte war die Bibliothek frei zugänglich, wie der Kurfürst 1763 in seiner Bibliotheksordnung festlegte.

Zwar gelangte ein Großteil des Bestands der kurfürstlichen Hofbibliothek, die etwa 90 000 Bände umfasste, mit der Residenzverlegung 1778 fast vollständig nach München und befindet sich heute in der Bayerischen Staatsbibliothek. Etwa 4300 Bücher, die als Doubletten vorhanden waren, blieben indes in Mannheim und sind heute im Bestand der Universitätsbibliothek – erkennbar am prächtigen Wappen mit dem Monogramm „CT“ mit Kurhut.

Insgesamt verfügt die Unibibliothek über 70 000 historische Titel aus dem 15. bis 18. Jahrhundert. Viele stammen aus der umfangreichen Privatbibliothek des Jesuiten, Gelehrten und Schriftstellers François-Joseph Terrasse Desbillons (1711-1789), der auf Einladung Carl Theodors in Mannheim lebte.

„Wir haben die größte Bibliothek des 18. Jahrhunderts außerhalb Frankreichs“, so Christian Hänger, Abteilungsleiter der Universitätsbibliothek. Leider seien davon erst ein bis zwei Prozent digitalisiert. Daher freue er sich, jetzt zunächst 25 Titel der Jahre 1720 bis 1763 zeigen zu können, „alles feinste Stücke“, so Hänger zu den französischsprachigen und lateinischen Drucken. Darunter sind eine Vogelkunde von 1760, Anleitungen für Pirouetten bei der Pferdedressur von 1741, Werke zu Zoologie und Botanik, Kakao und Zuckerrohr, zu Tieren, Physik, Medizin und Botanik und sogar eine detaillierte Abbildung des Gemüsegartens von Versailles von 1730.

