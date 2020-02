Die bunte Welt der Bilder: Biennale für aktuelle Fotografie eröffnet

Vorhang oder besser Blende auf: Die Biennale für aktuelle Fotografie ist am Freitagabend in der Kunsthalle offiziell eröffnet worden. Sechs Ausstellungsorte in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg zeigen bis 26. April Fotokunst der Gegenwart. Das Museum am Friedrichsplatz blickt ebenso wie der Heidelberger Kunstverein aber auch zurück. Regionale Pressefotografie seit den 1950er Jahren ist Teil der Heidelberger Präsentation, die Kunsthalle rückt den wegweisenden Fotokünstler Walker Evans ins Zentrum. Baden-Württembergs Kunstministerin Theresia Bauer (Grüne, Bild) erklärte bei ihrem Grußwort, die Biennale strahle weit über die Region hinaus. „Was wären wir, wenn wir Kunst und Kultur nicht hätten?“, sagte Bauer. Den Veranstaltern wünschte sie viel Erfolg – und den Besuchern „viele spannende Momente“. tog/jung (Bild: Blüthner)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 29.02.2020