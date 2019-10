Die Chance nutzen

Wenn man früher nach einem Wahrzeichen der Rheinau gesucht hat, dann wurde der Marktplatz samt Brunnen ge-wählt. Inzwischen ist die Ruine des Alten Relaishauses bekannteste Adresse im Vorort. Vier Jahre schon steht das Gerippe im Herzen seiner Haupteinkaufsstraße. Ein trauriges Jubiläum. Aber eins, an dem auch Hoffnung keimt.

Bislang nämlich hat sich der in Haft sitzende Eigentümer um die Überbleibsel seiner Tat nicht ge-schert; wer für acht Jahre hinter Gitter geschickt wird, hat ja auch andere Sorgen als den Erhalt eines Kulturdenkmals. Dass er nun erstmals bereit ist, wenigstens rudimentäre Arbeiten anzugehen, das ist ein gutes Zeichen.

Es macht Hoffnung für den Punkt, um den es wirklich geht: die Übernahme des Grundstücks durch die Stadt. Es scheint inzwischen, dass der Eigentümer sein Haus loswerden will. Denn es ist wahrscheinlich, dass er die Prozesse gegen die Stadt, so lange sie auch dauern, irgendwann verliert. Zu den 70 000 Euro treten Gerichts- und Anwaltskosten aus mehreren Instanzen.

Meinungswandel beim Besitzer

Auf der anderen Seite braucht er nach seiner Haft Kapital für den Neustart einer bürgerlichen Existenz. Die Möglichkeit, die Ruine abzuräumen und einen lukrativen Neubau hinzustellen, scheidet aus. So ist seine Bereitschaft zu Sicherungsmaßnahmen nicht Zeichen dafür, dass er am Haus festhalten, sondern dafür, dass er es abgeben will. Eine vertrauensbildende Maßnahme sozusagen.

Es hängt nun wohl am Preis. Der Eigentümer hat nur ein Interesse am Verkauf, wenn der Erlös höher ausfällt als seine Belastungen. Die Stadt muss also flexibel sein, bis an die engen Grenzen, die das Haushaltsrecht ihr setzt.

Ohnehin fängt für sie die Problematik Geld nach Übernahme des Gebäudes erst an. Zum Vergleich: Die Sanierung des Rathauses Rheinau, das auch davor voll funktionsfähig war, kostete eine gute Million Euro. Beim Relaishaus jedoch ist eine Ruine wieder neu aufzubauen; was das kostet, lässt sich ermessen – von den Unterhaltungskosten gar nicht zu reden. Dann wird sich zeigen, was die Liebesbekundungen von Verwaltung und Kommunalpolitik ans schöne Relaishaus wert sind.

