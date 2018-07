Die Damen – Popmusik auf dem Museumsschiff

Anzeige

Die Damen – das sind Sandie Wollasch, Michi Tischler und Ira Diehr – präsentieren bei „Haste Töne?“ Pop-Musik von den Andrew Sisters bis in die heutige Zeit. Ihr mehrstimmiger Gesang wird durch Michael Quast am Piano begleitet. Bereits im letzten Jahr hat Ira Diehr mit ihrer ausdrucksstarken Stimme das Publikum auf dem Museumsschiff bei „Haste Töne?“ begeistert, nun bringt sie am Mittwoch, 1. August, 20 Uhr ihre Kolleginnen zur Verstärkung mit. Für das Konzert auf dem Raddampfer an der Kurpfalzbrücke verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Museumsschiff“ nennen sowie Name, Adresse und die Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden am Montag zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. tan (Bild: TEchnoseum)