Die doppelte Sensation

Sie standen über 20 Jahre oder noch länger unbeachtet in einem Keller, im Westflügel vom Schloss. Bis Christian Werner sie wegräumte, weil an der Stelle nach einem Regenguss Wasser eindrang. Dann erst stellte sich heraus: 150 Stuckfragmente, die zuvor nur als Abgüsse galten, sind echt, meist aus der Barockzeit. „Für Mannheim eine Sensation“, so Michael Hörrmann von den Staatlichen Schlössern und Gärten, als er die Originale präsentiert.

Es sind Köpfe, Putten, feinste Ornamente, Blumenranken, der Kurpfälzer Löwe, Wappen und Reliefs, teilweise handlich, aber auch bis zu 300 Kilo schwer. „Die lagen da wohl schon seit dem Zweiten Weltkrieg. Man dachte ja, es seien Abgüsse aus der Zeit des Wiederaufbaus“, so Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten.

Als Christian Werner, der für Vermögen und Bau Baden-Württemberg die Elektroinstallationen in dem Barockbau betreut, sie 2018 aus dem nach einem Starkregen feucht gewordenen Gewölbe holt, werden die Stücke genauer untersucht. Plötzlich stellt sich heraus, dass es sich um Originale handelt – was Seltenheitswert hat bei einem Schloss, das im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört und dann wieder aufgebaut worden ist. Die meisten stammen aus der Barockzeit, einige aus Umbauten im 19. Jahrhundert. „Das ist der Sensation erster Teil“, jubelte Hörrmann.

Anhand von alten Fotos, Gemälden und Inventaren ist es aber Uta Coburger, der für Manheim zuständigen Konservatorin der Staatlichen Schlösser und Gärten, zudem gelungen, sie Räumen zuzuordnen. „Der zweite Teil der Sensation“, so Hörrmann. Die Stuckreste stammen überwiegend aus dem Appartement des Kurfürsten am westlichen Ende des Mittelbaus, wo es dann im Westflügel mit dem Appartement der Kurfürstin weiterging. Bei 30 Objekten lässt sich auch genau nachweisen, dass sie die Deckenzier des Paradeschlafzimmers von Kurfürst Carl Philipp, der hier 1920 bis 1742 regierte, darstellten. Ein Teil stammt aus der Ära von Großherzogin Stephanie, der das Schloss ab 1818 für 42 Jahre als Witwensitz diente und die diesen Flügel für sich umbaute.

Heute ein Treppenhaus

Heute ist hier nichts mehr aus historischer Zeit erhalten, sondern nur ein Treppenhaus, das zu Räumen der Universität führt. „Aber wir haben immerhin echte Zeugen für die Geschichte des Schlosses“, so Hörrmann. Aber er will mehr, nämlich den Barockbau für Besucher „attraktiver, vielfältiger, gehaltvoller, informationsträchtiger machen“. Bis Dezember soll dazu „ein großer Sprung“ gelingen. Dann will er nämlich nicht nur einen Teil der Stuckfragmente den Besuchern präsentieren, sondern zugleich eine virtuelle Rekonstruktion des einst prächtigsten Raums, des Paradeschlafzimmers von Carl Philipp.

Aus Mitteln der Digitalisierungsoffensive des Landes haben die Staatlichen Schlösser und Gärten 2,5 Millionen Euro erhalten. Dafür produzieren sie in Kooperation mit der Technischen Universität Darmstadt, Fachbereich Architektur und Kunstgeschichte, sowie der Firma Faber Courtial dreidimensionale, virtuelle Rekonstruktionen für vier Monumente, nämlich Hohentwiel, Wilhelma, Schloss Weikersheim und eben Mannheim.

Die jetzt gefundenen Steinfragmente wurden digital erfasst und erforscht. Sie haben – neben alten Aufnahmen – „sehr geholfen“, so Coburger, diese virtuelle Rekonstruktion der einzigartigen Stuckdecke mit ihrer symbolischen Hommage auf die Siege von Carl Philipp bei den Türkenkriegen sowie dem prächtigen Bildprogramm zu erstellen.

Über einen großen Monitor sowie individuell per Virtual-Reality-Brillen können die Besucher „einen seit 250 Jahren verlorenen Teil des Schlosses so erleben, wie es früher war“, so Coburger. „Wir machen aber kein Disneyland, das alles erfolgt auf der Basis genau erforschter Rauminventare“, betont die Konservatorin. „Für uns ist das ein kleiner, aber wichtiger Schritt, dass noch mehr Menschen das Mannheimer Schloss als das erfahren, was es einst war – eine der ganz prägenden fürstlichen Residenzen im alten Reich“, betonte Hörrmann.

