Die Einladung zum Bier steht

Michael Schnellbach (l.) und Bernd Schuler diskutierten kontrovers über den geplanten Radschnellweg durch die Au. Gegen Ende wurde es versöhnlich.

Zuletzt sprachen sie nur übereinander, aber nicht mehr miteinander. Der „MM“ schaltete Michael Schnellbach und Bernd Schuler deshalb in einer Telefonkonferenz zusammen. Der Buga-Geschäftsführer und der Vorsitzende des Kleingartenvereins Feudenheim nutzten das zum konstruktiven Streiten, Austauschen und nach vorne Schauen.

Herr Schuler, Herr Schnellbach, der Vertrag zwischen Stadt, Buga-Gesellschaft und Kleingärtnern wurde 2018 unterzeichnet. Was würden Sie mit dem Wissen und den Erfahrungen von heute anders machen?

Bernd Schuler: Was wir damals unterzeichnet haben, war für uns das Bestmögliche, was herauszuholen war. Es gab Pläne, da war der Verein zu 75 Prozent nicht mehr existent. Die Ersatzgärtenlösung hinter dem Schützenhaus war absolut nicht zufriedenstellend. Natürlich gab es Widerstand, aber die Tatsache, dass das Gelände städtisch ist, und wir die Kündigung vielleicht ohne Entschädigung bekommen hätten, führte dazu, dass der Verein intakt bleibt.

Michael Schnellbach: Unsere Hauptaufgabe ist es ja nicht, Kleingärten zu verlegen, sondern 2023 eine Bundesgartenschau zu machen. Bestandteil sollen natürlich auch die Kleingärtner und die Kleingartenvereine sein. Ursprünglich waren zwei Radwege an der Stelle vorgesehen. Dabei wäre die Kleingartenanlage komplett zur Seite verrückt worden. Dann gab es den Vorschlag mit der 75-Prozent-Lösung. Uns war immer daran gelegen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Wir wissen, dass die Kleingärtner an ihren Gärten hängen. Ich muss Herrn Schuler Recht geben: Das Papier war der Kompromiss, mit dem sich jeder noch ins Gesicht schauen konnte.

Beide Seiten betonen, dass der Vertrag die beste Lösung war. Und dennoch wurde zwischenzeitlich sehr viel Porzellan zerdeppert. Das passt nicht zusammen.

Schnellbach: Ich will Herrn Schuler und seinen Mitarbeitern nicht zu nahe treten, aber es gab schon einige, die auf zwei Hochzeiten tanzten. Wir haben mit dem Vorstand etwas vereinbart, dennoch kam immer wieder Störfeuer aus den eigenen Reihen. Die eigene Vereinbarung wurde zum Schluss in Anlehnung an den BUND-Widerspruch torpediert. Wir müssen schon auch mal Anamnese betreiben, wo die Ursache liegt.

Schuler: Wir haben unsere Kleingärtner im Griff. Zu Beginn waren wir von dem Radschnellweg überhaupt nicht begeistert und haben das auch so gesagt. Aber wenn wir Verträge aushandeln, und die Stadt oder Buga-Gesellschaft hat die Genehmigungen nicht, dann weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll. Ob dieser Radweg genehmigt wird, ist ja auch noch nicht sicher.

Es gibt das Argument, dass das Gemeinwohl an der Stelle mehr zähle als das Einzelinteresse. Also: Radschnellweg schlägt Gartenlaube.

Schuler: Mir fehlt das Verständnis, dass man funktionierende Natur kaputt machen möchte – für einen Radweg, der an anderer Stelle genauso gut wäre. Man hätte die bestehenden Wege für weniger Geld sanieren können.

Schnellbach: Die von der Stadt vorgeschlagene Trassenführung ist die beste und sinnvollste – dafür gibt es Belege. Es gab zehn oder elf Varianten, die geprüft wurden. Ich kann jeden Kleingärtner verstehen, der seine Parzelle über Jahrzehnte gepflegt hat. Aber tatsächlich errichten wir einen Radschnellweg, der allen 330 000 Bürgern Mannheims und zusätzlich Menschen aus der gesamten Region zur Verfügung stehen wird. Insofern schlagen die 330 000 das Individualinteresse. Das ist in der Demokratie ein gangbarer Weg.

Schuler: Unter den damals eingereichten etwa 35 Varianten gab es einige, die die Au überhaupt nicht tangiert hätten. Einem normal denkenden Menschen erschließt sich nicht, warum die durch eine Kleingartenanlage die beste sein soll.

Gibt es die Möglichkeit, Ersatz für die Gärten außerhalb des Landschaftsschutzgebietes zu schaffen, etwa innerhalb der Vereinsanlage?

Schnellbach: Das hängt auch mit der Art der Anlage zusammen. Es gibt welche, die sind im Bebauungsplan nach Baugesetzbuch festgesetzt und haben dementsprechend eine Sonderstellung. Aber in der Au sind nicht alle Anlagen festgesetzt und haben daher keinen Anspruch auf Ersatzgärten. Im unmittelbaren Umfeld gibt es sehr wenige Flächen, die als Ersatz dienen könnten. Es gibt den Parkplatz des anderen Vereins.

Schuler: Wir können in unserer Anlage den Wegfall von zehn oder 15 Gärten nicht kompensieren. Und die Ersatzfläche wäre hinter dem Schützenhaus an der Bahnanlage. Da möchte kein Kleingärtner hin.

Schnellbach: Was übrigens von uns nie vorgeschlagen wurde.

Schuler: Wenn ich das richtig nachvollziehen kann, war das in dem Plan, den Sie uns 2016 in der Anlage vorgestellt haben, so vorgesehen. Da müsste ich mich jetzt sehr täuschen.

Schnellbach: Schauen Sie noch einmal nach, Herr Schuler. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor.

Der Ersatzneubau ist gescheitert, der Radschnellweg kommt aber trotzdem. Ein Schlamassel, oder?

Schuler: Wir hoffen, dass der Radweg nicht genehmigt wird. Aber es wird nicht besser, wenn die Stadt dann dem Kind wieder einen anderen Namen gibt, wie jetzt „barrierefreier Zugang“. Es gehen viele Parolen herum, die uns verunsichern. Die Gärtner sind zermürbt. Wird der Radweg gebaut, liegt der Ball bei Stadt oder Buga-Gesellschaft. Es müsste dann mehr kommen als eine Entschädigung nach Schätzsumme.

Was meinen Sie damit: Die Stadt lässt sich andere Namen einfallen?

Schuler: Geplant ist ein Radschnellweg. Dann kamen die Ansagen, das muss ein barrierefreier Zugang werden. Das hat uns den Eindruck vermittelt, dass man dem Kind einen anderen Namen gibt, um die Pläne noch irgendwie durchzusetzen.

Schnellbach: Nach all der Zeit und Mühe, die wir investiert haben, tut es uns leid, dass wir keine bessere Lösung gefunden haben. Aber: Das hat nichts mit der Bundesgartenschau zu tun. Barrierefrei heißt, dass der Zugang in die Au barrierefrei sein wird. Die Radschnellwegverbindung ist damit überhaupt nicht in Frage gestellt. Sie wird von einem barrierefreien Fußweg begleitet. Der ist aber kein Ersatz für den Radschnellweg.

Was wäre denn mit der Trassen-variante des Bezirksbeirats?

Schuler: Das wäre eine Alternative, aber das entscheiden andere. Wir hoffen, dass wir da eingebunden werden. Die Entscheidung des Regierungspräsidiums haben wir auch nur aus den Medien erfahren.

Schnellbach: Wir prüfen die Alternativtrasse sehr intensiv. Sie wird aber auch Einschnitte bedingen. Die Zahl der Gärten, die in beiden Strecken weg müssen, ist ähnlich hoch.

Schuler: Wir hoffen, dass es gar keine Gärten betrifft oder so wenig wie möglich. Wir sind zu Gesprächen bereit, aber wir müssen für unsere Mitglieder kämpfen.

Wann haben Sie beide eigentlich das letzte Mal telefoniert oder persönlich miteinander gesprochen?

Schuler: Herr Schnellbach, da müssen Sie mir auf die Sprünge helfen. Das ist schon eine ganze Weile her.

Schnellbach: Ich glaube, das war im Spätsommer 2019. Mein zuständiger Mitarbeiter führt die Gespräche mit dem Kleingartenverein, da war auch nicht immer Herr Schuler dabei, sondern auch Mitglieder seines Vorstandes. Ich glaube sogar, es war im Frühsommer letzten Jahres, dass wir gesprochen haben.

Schuler: Ja, das kommt hin.

Unser Gespräch zeigt, dass Sie trotz aller Differenzen anständig und respektvoll miteinander umgehen. Heißt das vielleicht, dass man nicht immer alles gleich über die Anwälte klären lassen muss?

Schuler: Das wird die Zukunft zeigen. Ich würde mir wünschen, dass Stadt und Buga-Gesellschaft ehrlicher mit uns umgehen, uns nicht über Gerüchte verrückt machen und alles professioneller angehen.

Schnellbach: Professioneller? Ich glaube, professioneller kann man das nicht machen. Wir hatten viele Planungsrunden mit den Kleingärtnern. Zum Thema Ehrlichkeit habe ich mir und meinen Mitarbeitern nichts vorzuwerfen. Man sollte vielleicht darauf achten, dass man nicht jedem Gerücht von anderen Verbänden oder Einzelnen hinterherspringt. Wir setzen keine Gerüchte in die Welt. Ich komme aus dem Rugby-Sport. Das ist ein harter Sport, aber hinterher stehen wir zusammen und trinken ein Bier. Genau das will ich mit den Gärtnern erreichen.

Herr Schuler, das Angebot zum Bier steht offensichtlich.

Schuler: Ja. Mit Herrn Schnellbach war so weit immer alles in Ordnung. Die Stadt müsste transparenter arbeiten. Ich wünsche mir, dass man die Leute mit ins Boot nimmt. Dann kommen weniger Gerüchte auf.

Schnellbach: Wir sind auch unzufrieden mit der Situation. Ich würde mich freuen, wenn wir die Kleingärtner auf dem Weg zu unserem großen Ziel mitnehmen könnten. Den persönlichen Kontakt holen wir gerne nach, Herr Schuler, sobald das wieder möglich ist.

