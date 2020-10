Die erste Mauer fällt

Thomas Rapp ist schneller, als Joachim Költzsch zählen kann. „1, 2 . . .“, fängt der Stadtpark-Geschäftsführer an, der Baggerführer von der Stahl- und Metallbaufirma Rapp bewegt die Schaufel, und schon kippt die Mauer um. Sie grenzte bisher die Futterküche der Luisenpark-Tierpfleger vom Publikumsbereich vor dem alten Pinguingehege ab. Damit hat hier symbolisch der Bau der „Neuen Parkmitte“ begonnen.

„Jetzt geht es Schlag auf Schlag“, freut sich Michael Schnellbach, Geschäftsführer der Stadtparks wie der Bundesgartenschau, über diesen „Startschuss“, wie er sagt. Um rund 4000 Quadratmeter wächst der Luisenpark, weil der von der Mauer abgegrenzte frühere Wirtschaftshof hinter dem Pflanzenschauhaus den Besuchern geöffnet und zur neuen Unterwasserwelt mit Restaurant und Großvoliere umgebaut wird. Dies bis zur Bundesgartenschau 2023 zu schaffen, sei ein „ambitioniertes Ziel, aber wir sind auf gutem Weg“, so Schnellbach.

Rohre und Gräben

Tatsächlich laufen die Bauarbeiten, vom symbolischen Spatenstich abgesehen, schon seit Wochen. Immer wieder begegnen die Luisenpark-Besucher Baggern und Radladern, stoßen auf offene Gräben, gesperrte Wege, Zäune oder leere Volieren. Die am Fernmeldeturm gestapelten blauen Rohre betreffen den Einbau des zweiten Teils einer neuen Entwässerungsanlage.

Für die Neue Parkmitte selbst müssen eine Mittelspannungsstation für die Stromversorgung und eine Gasdruckregelanlage verlagert, die dazugehörigen, teils maroden Leitungen neu verlegt oder ausgetauscht werden. Warum diese zwei Technikbauten einst mitten im Luisenpark entstanden, „kann mir heute keiner mehr sagen“, so Joachim Költzsch. Der Ersatz jedenfalls entsteht nun am Rand oder ganz außerhalb des Luisenparks.

Vermutlich bis April dauern die Grabungsarbeiten noch. „Wir versuchen das aber so zu machen, dass es für die Besucher zu möglichst wenig Beeinträchtigungen kommt“, verspricht Projektleiter Philipp Goldschmidt. Bis Jahresende will man die Abbrucharbeiten von Wirtschaftshof, alter Überwinterungshalle, den früheren Vogelvolieren und dem ehemaligen Pinguingehege sowie der Weinstube geschafft haben.

„Der Park hatte wunderbare Gebäude, die aber sehr in die Jahre gekommen waren und nun auf neuen Stand gebracht werden müssen“, erinnerte Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) als Stadtpark-Aufsichtsratsvorsitzende an die Diskussion im Sommer 2015. Damals habe man die Maßnahmen beschlossen, die nun in zwei Abschnitten aufgeteilt laufen – zur Bundesgartenschau 2023 und schließlich, im Bereich Freizeithaus/Neues Insektarium, bis 2025, wenn die Bundesgartenschau 1975 dann 50 Jahre zurückliegt.

Aussichtspunkt auf dem Hügel

„Mehr Aufenthaltsqualität“ verspricht Költzsch den Besuchern, es werde alles „offner, großzügiger, heller, durchlässiger“, weil der Gebäuderiegel zwischen Pflanzenschauhaus und Kutzerweiher entfalle. Der hier entstehende, sich sanft in die Landschaft einfügende zweistöckige Neubau mit Unterwasserwelt sowie einer begehbaren, bis zu 18 Meter hohen Großvoliere ermögliche „ein barrierefreies, modernes Tiererlebnis“ und das breit auskragende Dach mache den Luisenpark mehr zum „Allwetter- und Ganzjahrespark“.

Aushub für die Unterwasserwelt soll im Sommer 2020, der Spatenstich für die Voliere und die neue Pinguinanlage „im weiteren Jahresverlauf“ sein, so Költzsch. Damit die Besucher den Bauablauf verfolgen können, werde der bestehende Aussichtspunkt auf dem Hügel westlich vom Freizeithaus ausgebaut werden. Ans Ufer des Kutzerweihers beim Freizeithaus wird vorübergehend auch die Haltestelle der Gondoletta verlegt. Denn dort, wo man bisher die Treppe hinabsteigt und Tickets kauft, entsteht der Zugang zu Aquarium und dem neuen Restaurant.

