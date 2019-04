„Die Fahrt ist viel angenehmer“

Die Heidelberger erleben schon seit Januar das rein elektrische Fahrgefühl, von heute an können auch die Nahverkehrsnutzer in Mannheim in einem Elektrobus Platz nehmen. Auf der Buslinie 67, die im 20-Minuten-Takt das Franklin-Gelände an den Käfertaler Bahnhof anbindet, setzt die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV) ab sofort drei nagelneue eCitaro-Busse ein, die im Evobus-Werk in Mannheim vom Band

...