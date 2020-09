Die „fliegenden Busse“ und ihr Ende

Es war ein spektakuläres, aber letztlich dann doch gescheitertes besonderen Verkehrsmittel: Der Aerobus hat zur Bundesgartenschau 1975 in Mannheim viel Aufsehen erregt.

Weil diese im Herzogenriedpark und im Luisenpark stattfand, suchte man früh nach einem Verkehrsmittel für die knapp drei Kilometer lange, neunminütige Strecke zwischen beiden Flächen. Nach den Plänen des Schweizer Seilbahnbauers Gerhard Müller errichtete ein Dortmunder Unternehmen eine Seilschwebebahn mit elektrischem Antrieb, deren Kabinen 100 Personen fassten.

Start war am Fernmeldeturm. Von dort ging es weiter, auf stählernen Stelzen, den Neckardamm entlang. Östlich der Kurpfalzbrücke glitt der Aerobus, an einem langen Stahlseil hängend, über den Neckar, fuhr weiter dicht an den Baumkronen der Max-Joseph-Straße vorbei bis zum Herzogenriedpark – und zurück.

Rettung durch die Feuerwehr

Öfter kam es zu Pannen, blieben die „fliegenden Busse“ in der Luft hängen. Bei einer Probefahrt musste Oberbürgermeister Ludwig Ratzel in der Max-Joseph-Straße über eine Leiter aus der Kabine geholt werden. Sogar am Eröffnungstag der Gartenschau und nur wenige Stunden nach der Fahrt von Bundespräsident Walter Scheel wurde die Feuerwehr alarmiert, um Fahrgäste aus mehr als 20 Metern Höhe zu befreien. Aber das waren nur Startschwierigkeiten. Letztlich beförderte der Aerobus reibungslos 2,4 Millionen Fahrgäste.

Nach der Bundesgartenschau lief die befristete Betriebsgenehmigung aus. Als schwierig erwies sich das Seil-Tragewerk. Nach den ersten Pannen wurden alle 1800 Aufhänge-Vorrichtungen jeden Morgen geprüft. Dennoch hat man nach 1975 zunächst weiter experimentiert.

Der Abschnitt Herzogenriedpark – Kurpfalzbrücke blieb noch lange als Versuchsstrecke der „Mannheimer Hochbahn“ – wie sich die Fortentwicklung mit Schienen statt Tragseilen nannte – stehen, die 300 Delegationen aus aller Welt bestaunen. Aber es gab finanzielle und technische Probleme, dazu ein Streit um Namen und Patente. 1987 wurden die letzten Reste der Strecke daher demontiert. Nur ein rostendes Segment blieb übrig – im Depot des Technoseums in Wallstadt.

