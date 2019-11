Die Folgen im Blick haben

In anderen deutschen Großstädten sind sie längst Realität: Drogenkonsumräume. Eine Anlaufstelle, in der Schwerstabhängige mitgebrachte Drogen wie Heroin oder Kokain einnehmen können. Dass es in Mannheim Menschen gibt, die solche Rauschmittel konsumieren, ist unbestritten. Besonders in der Innenstadt sowie in der Neckarstadt hat die Szene ihre festen Treffpunkte. Anwohnern und Gewerbetreibenden

...