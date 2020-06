Die fünfte Phase in gut drei Monaten

Mannheim.Es ist 10 Uhr am Montagvormittag. Gerade verlassen die Kinder der dritten Klassen an der Alfred-Delp-Schule (ADS) in der Gartenstadt das Gebäude. In mehreren Gruppen führen die Lehrerinnen die Kinder an verschiedene Stellen im Gelände. Eine halbe Stunde später bekommen erste und vierte Klassen ihre große Bewegungspause, um 11 Uhr folgen schließlich die Zweitklässler.

Am Tag 1 des

...