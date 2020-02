Die Fußgängerzone gehört heute den Narren

Zum Ende der Kampagne geht es heute in den Quadraten noch mal rund: Die Straßenfasnacht erreicht ihren Höhepunkt. Zusätzlich zu den knapp 70 Fahrgeschäften und Imbissständen der Schausteller sowie der „Fröhlich Pfalz“ am Wasserturm sorgt heute von 14 bis 19 Uhr auch der Feuerio auf einer Bühne vor der Kurfürstenpassage (O 7) kräftig für Fasnachts-Stimmung.

Die Garanten dafür sind Auftritte der „3 Prinzen“ – verteilt über den ganzen Nachmittag – sowie des Prinzenpaares. Ferner legt DJ Dome, Dominik aus der Feuerio-Garde, auf.

In der „Münzstraße“, ein sehr traditioneller Treffpunkt zwischen P 6 und P 7, wird erneut ein eigenes Musikprogramm geboten. Erstmals seit 2017 gibt es wieder die Bühne mit Livemusik am Paradeplatz, ebenso wird die im Vorjahr neu hinzugenommene DJ-Bühne mit elektronischer Musik in O 5 vor Engelhorn aufgebaut, und die Karaokebühne mit der Karaoke-Stadtmeisterschaft vor P 3 gibt es ebenfalls.

Für die Stadtbahnen werden die Planken ab etwa 12 Uhr bis 6 Uhr am Mittwoch komplett gesperrt, die Haltestellen Strohmarkt und Wasserturm sowie die direkt in den Planken liegenden Gleise der Haltestelle Paradeplatz nicht mehr bedient.

Linie 2: ab der Haltestelle Rosengarten Umleitung über Hauptbahnhof, Schloss und Paradeplatz, weiter auf der regulären Strecke und auf gleichem Weg zurück.

Linie 3: Die Bahnen fahren zwischen MA-Hauptbahnhof Süd und Paradeplatz in beiden Richtungen über Universität und Schloss. Die Haltestellen MA-Hauptbahnhof, Kunsthalle, Wasserturm und Strohmarkt werden nicht bedient.

Linie 4/4A: Die Bahnen werden zwischen Alte Feuerwache und MA-Hauptbahnhof in beiden Richtungen über Kurpfalzbrücke Ost, Gewerkschaftshaus und Rosengarten umgeleitet. Die Haltestellen Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz (Steig A & B), Strohmarkt und Wasserturm entfallen.

Linie 6/6A: Umleitung in beiden Richtungen zwischen Tattersall und Paradeplatz über MA Hauptbahnhof, Universität und Schloss.

Linie 7: Die Bahnen verkehren in Mannheim in beiden Richtungen zwischen den Haltestellen Rosengarten und Paradeplatz über Kunsthalle, MA-Hauptbahnhof und Universität umgeleitet. Die Haltestellen Wasserturm und Strohmarkt entfallen.

Auch für die Sicherheit ist gesorgt: Die Polizei wird stark präsent sein und auch der städtische Ordnungsdienst ist bis Mitternacht, also zwei Stunden nach offiziellem Veranstaltungsende, in der Innenstadt unterwegs. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) postiert am Wasserturm ab 14 Uhr bis in die Nacht unter Einsatzleitung von Johannes Kattermann drei Rettungswagen, zwei Krankenwagen mit 21 Einsatzkräften und einem Notarzt, macht zudem Fußstreifen entlang der Planken.

