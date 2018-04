Die Gärten Mannheims sollen „grün statt grau“ werden

Anzeige

Die Blumen in den Beeten des Luisenparks erblühen bereits in farbenfroher Vielfalt: Tulpen, Kaiserkronen, Goldlacht und andere Sorten erstrecken sich über die Hügel des Parks. Genauso bunt – beziehungsweise grün – soll ganz Mannheim diesen Sommer auch wieder werden. Für den Blumenwettbewerb können sich die Mannheimer bereits anmelden. Wer seine Chancen auf einen der Preise, die im September verliehen werden, steigern möchte, kann sich Tipps und Informationen am Samstag, 25. April, bei „Mannheim blüht auf“ holen. Bürgermeisterin Felicitas Kubala (Grüne) wird die Veranstaltung, die dieses Jahr zum ersten Mal auf den Kapuzinerplanken stattfindet, eröffnen.

„Mannheim blüht auf“ Die Veranstaltung geht am Samstag, 28. April, von 10 Uhr bis 16 Uhr. Felicitas Kubala eröffnet die Aktion um 13 Uhr offiziell. Darauf folgt das Balkonkästen-Wettpflanzen mit Politikern und Bürgern. Pflanzendoktor Windfried Dohn gibt ab 10.30 Uhr eine kostenlose Beratung zu Maßnahmen gegen Krankheiten und Schädlingsbefall. Außerdem gibt es Stände der Gärtnereien Otto, Beier, Giffhorn und Wasser und der Bundesgartenschau. Die Karten zur Anmeldung beim Blumenwettbewerb liegen am Samstag und bei den Bürgerservices aus, eine telefonische Anmeldung unter 115 ist auch möglich. Anmeldeschluss ist der 11. Juni, am 26. September werden die Preise verliehen. Sowohl insektenfreundliche als auch Pflanzen, die aus der Region kommen, bekommen bei dem Wettbewerb Pluspunkte. Für Kinder gibt vom Freizeithaus und von der Grünen Schule die Aktion „Pralinen für die Bienen“. ham

Ökologische Aspekte sind wichtig

„Alles kann bepflanzt werden“, fordert Kubala die Mannheimer auf. Dabei soll es aber nicht einfach nur darum gehen, Mannheim ein bisschen mehr Farbe zu verpassen, sondern auch um den ökologischen und nachhaltigen Aspekt: Insektenfreundliche Pflanzen liegen Kubala am Herzen: „Es ist wichtig, dass den Insekten Raum geboten wird.“ Insbesondere das Bienen- und Insektensterben beschäftigt Experten, Politiker und Bürger im Moment. Konkrete Angaben, wie der Stand in Mannheim im Moment ist, liegen dazu noch nicht vor. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) untersucht jedoch gerade bei einem über mehrere Jahre dauernden Projekt das Insektensterben, sagt Kubala.

Bürger, die Pflanzen aus der Region oder insektenfreundliche Pflanzen bei dem Wettbewerb säen, bekommen bei der Bewertung Pluspunkte. Beispielsweise über die Fächerblume freuen sich die Insekten: „Der Nahrungswert dieser Blume mit ihren immensen Blüten ist nicht zu unterschätzen, sowohl für Honigbienen als auch für Wildbienen“, erklärt Ute Ruttelsperger von der Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau in Heidelberg. Außerdem nahrhaft für die Insekten seien unter anderem Dahlien und Strohblumen. „Der Schopflavendel ist auch extrem bienenfreundlich“, sagt Kreisgärtner Bernd Otto. Der Lavendel liege gemeinsam mit der Petunie „Babydoll“, der Pflanze des Jahres in Baden-Württemberg, im Trend.