Die gelbe Karte für Angreifer

Mannheim.Mit einem schrillen Piepton erwacht der kleine schwarze Kasten am Revers der Polizistin zum Leben. In der Mitte umkreist kurz darauf ein grünes Licht das runde Zentrum der Kamera und signalisiert: 60 Sekunden lang wird nun alles aufgenommen, was sich vor der Beamtin abspielt – und das in Dauerschleife. Beim diesem sogenannten Pre-Recording überschreiben sich die kurzen Vorab-Aufnahmen

...