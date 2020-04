„Die geplante Corona-App ist sinnvoll“

Smartphones können helfen, die Verbreitung des Coronavirus anzuzeigen – das belegen Beispiele aus Südkorea oder Island. In Deutschland wird der Einsatz einer Tracing-App zurzeit aber kontrovers diskutiert. Gestritten wird vor allem über die Datensicherheit einer solchen App. Frederik Armknecht, Experte für Datensicherheit und Inhaber des Lehrstuhls für Praktische Informatik IV an der Universität Mannheim, hält er eine solche App grundsätzlich für sinnvoll und durchdacht – vorausgesetzt, diese mache nur das, was öffentlich kommuniziert wird.

„Durchdachtes Konzept“

Eine von der Bundesregierung ins Gespräch gebrachte Corona-Warn-App soll – auf freiwilliger Basis – dabei helfen, Infektionsketten zu erkennen. Eine solche App generiert zu Beginn einen geheimen Schlüssel. Aus diesem wird für eine festgelegte Zeit – beispielsweise für einen Tag – eine zufällige Identifikationsnummer (ID) erzeugt. Befinden sich zwei Anwender in Reichweite voneinander, tauschen die Smartphones diese IDs mittels Bluetooth aus und speichern sie lokal ab. Sollte sich einer der Smartphone-Benutzer mit dem Virus infizieren, kann er den Schlüssel veröffentlichen, der zum Zeitpunkt der Erkrankung gültig war. Ein anderer Geräte-Besitzer kann daraufhin feststellen, ob es einen Kontakt mit dem Erkrankten in der fraglichen Zeit gab. In diesem Fall sollte er sich direkt an die jeweilige Gesundheitsstelle wenden.

Zwar könne ein Angreifer mit viel Aufwand Daten abgleichen und unter Umständen die Identität der erkrankten Person herausfinden. „Insgesamt erscheint mir das Konzept aber sehr gut durchdacht, und ich sehe momentan eher geringe Gefahren“, heißt es von Frederik Armknecht. Er habe eine „durchweg positive Meinung“ von der App, die er auf auch selbst auf seinem Gerät installieren wolle. wol

