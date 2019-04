Die Geschichte der Gartenschauen

1951 ging es in Hannover los, Mannheim hatte 1975 mit über acht Millionen Besuchern so viel Resonanz wie noch nie: Die Geschichte der Bundesgartenschauen referiert morgen, 11. April, ab 18 Uhr Sibylle Eßer von der Deutschen Bundesgartenschau-Gesellschaft im Marchivum. Die Veranstaltung bildet den Auftakt des Begleitprogramms zur Ausstellung „BUGA 75. Ein Fest verändert die Stadt“, die derzeit im Ochsenpferchbunker an das große sommerlange Blütenfest in Mannheim und seine Auswirkungen erinnert. Der Vortrag nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise durch mehrere Jahrzehnte Bundesgartenschau. Das beginnt in den 50er Jahren, als durch die Gartenschauen in den kriegszerstörten Städten Grünanlagen oder Parks wieder hergestellt werden konnten. Seit den 60er Jahren sicherten sie den Städten, die unter Industrieemissionen litten, Grünflächen mit Freizeitangeboten. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019