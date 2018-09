Die Gewinner heben ab

Hinauf in die Lüfte schweben, die Stadt aus der Ruhe von oben betrachten – das können Gewinner des Blumepeterfests. Denn das zählt zu den Hauptpreisen der großen Tombola bei dem Benefizfest, das der Feuerio am Samstag, 29. September, rund um den Wasserturm zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ausrichtet.

Die BW Bank gehört schon lange zu den großen Unterstützern der Benefizveranstaltung. Inzwischen ist es Tradition geworden, dass Bankmitarbeiter aktiv an den Kassen, an Sekt- und Weinständen mithelfen. Auch Karl Heidenreich, einst Vorstand der Landesband Baden-Württemberg, in dessen Ära das Engagement des Geldinstituts begann, hat sich auch schon wieder als engagierter Helfer am Weinstand gemeldet.

Neu in diesem Jahr ist, dass zudem Direktor Antonello Rofrano von der BW Bank einen Hauptpreis für die Tombola stiftete. Die Gewinner werden im wörtlichen Sinne abheben: Die Gutscheine für zwei Heißluftballonfahrten in dem blauen Ballon der BW Bank für jeweils zwei Personen haben immerhin einen Wert von etwa 800 Euro.

Gleichfalls danken wir für die schon traditionelle Spende der Rhein-Neckar Flugplatz GmbH. Deren Chef Reinhard Becker hat einen Gutschein zu einem 20-minütigen Rundflug über die Region ein, startend vom City Airport, geschickt. Auch hoch hinaus dürfen die Gäste vom Dreh-Restaurant Skyline im Fernmeldeturm. Dessen Chef Florian Polomski hat zehn Gutscheine zu je 25 Euro ausgestellt, der erste Mannheimer Kinderfriseur „Pippi“ Sabine und Herrenfriseur Armin ebenso zehn Gutscheine für einen Haarschnitt. Aus dem Technoseum kommen drei Familienkarten für den kostenlosen Besuch, vom Gesundheitshaus Fuchs & Möller zehn Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 50 Euro, von Walter Wenz eine ganze Tasche voller Geschenkartikel, von der Mannheimer Liedertafel fünf Konzertkarten für je zwei Personen, und eine anonyme Spenderin gab zehn Fotokalender ab.

Für den guten Zweck engagiert sich ferner erneut das Musikkabarett „Schatzkistl“, das aus seiner Schatzkiste 20 DVDs vom Stück „Peter und der Wolf & Peter und Don Quijote“ holt. Bloomaul Joana schließt sich mit jeweils zehn CDs ihrer beiden Scheiben „Ich staune bloß“ sowie „En concert – Plaisier d’Amour – aber nicht nur…“ an. Der letzte Dank heute geht an Werner Ledergerber. Er sorgt mit 100 Flaschen Roséwein vom Weingut Hensel aus Bad-Dürkheim dafür, dass keine Ebbe am Weinstand eintritt. pwr

Info: Dossier unter morgenweb.de/blumepeter

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018