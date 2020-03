Die grüne Seite der Quadratestadt

Einen frischen Blick auf Mannheim können Leser mit der neuen Ausgabe von „ILMA – dein Magazin für Mannheim“ werfen – dem Lifestyle-Magazin dieser Redaktion. Thema ist das nachhaltige und klimafreundliche Leben in der Quadratestadt. „ILMA“ steht für „I love Mannheim“, für (Sub-)Kultur und das junge Leben in der Stadt. Coole Bars, interessante Persönlichkeiten und überraschende Geschichten finden hier ihren Platz.

Mit der ersten von vier Ausgaben im Jahr wollen die Macherinnen Stefanie Maier (Haas Media) und Julia Wadle („Mannheimer Morgen“) auf den Klimaschutz aufmerksam machen, der in aller Munde ist.

Geheimtipps wie Märkte, die lokales Gemüse anbieten, oder Bäckereien, die auf natürliche Zutaten setzen, füllen das grüne Heft im Hosentaschenformat. Kulinarisch geht es von gemütlichen Cafés über Bio-Schnellrestaurants zum „Foodsharing“ – ein Konzept, durch das Mannheimer übrig gebliebenes Essen teilen können. Zudem werden die Mikrolandwirtschaft, eine Möglichkeit, in der Stadt Obst und Gemüse anzubauen, und „Fair Fashion“, also faire und nachhaltig produzierte Mode, vorgestellt.

Die aktuelle Ausgabe bringt einige Neuheiten mit sich. So erscheint „ILMA“ in modernerem Design und mit einem praktischen Veranstaltungskalender. Dieser ist auch online abrufbar und informiert über alle wichtigen Konzerte, Festivals, Comedy-Shows und Ausstellungen in der Quadratestadt. Das Magazin liegt in teilnehmenden Mannheimer Buchhandlungen und Cafés aus, kann aber auch kostenlos online bestellt werden. Die nächste Ausgabe erscheint am 26. Mai und wird sich mit dem Thema Sport beschäftigen.

Info: Information und Bestellung auf ilma.de

