Die Hände in die Höhe

Bunte Kostüme, lautes Gelächter und in jedem Fall eine ausgelassene Stimmung. Die Prunksitzung der Fröhlich Pfalz im Rosengarten war fast schon euphorisch. So war es gar nicht verwunderlich, dass Präsident Dietmar Beck, der zusammen mit Sitzungspräsident Horst „Hotte“ Siegholt harmonisch und entspannt durch den Abend führte, am Ende feststellte: „Dass es länger gedauert hat, lag nicht an uns. Das lag daran, dass Ihr immer wieder Zugaben verlangt habt.“

Das Publikum ist die ganze Zeit begeistert mitgegangen – was wirklich schon länger nicht mehr so festzustellen war. Die Vereinigung für heimatlichen Humor hatte aber auch Einiges auf die Beine gestellt, um dem Publikum die Größen der Kurpfälzer Fasnacht zu präsentieren, die ihrerseits so manches Mal ebenfalls zur Hochform aufliefen. So dauerte die kurzweilige Sitzung schließlich doch fünf Stunden, ehe die Fasnachter wieder aus dem Saal ausmarschierten.

Merkel, Trump und Brexit

Da war zunächst einmal aber ein bunter Einmarsch, an dem sich 30 Vereine mit 20 Lieblichkeiten und vier Tollitäten beteiligt hatten, der für Stimmung sorgte. Musikprofessor Werner Beidinger übernahm dann die etwas schwierige Aufgabe, gleich zu Beginn für gute Stimmung zu sorgen. Mit seinen Witzen und viel Musik, in der er Merkel, Trump und den Brexit aufs närrische Korn nahm, gelang das ganz gut. Bei manchem Scherz dauerte es aber ein wenig, bis das Publikum lachte.

Locker und gekonnt legte das Stadtprinzenpaar Daniela I. und Dirk II. von Cosmopolitanien seinen Auftritt vor närrischem Publikum hin, wenn auch Dirk vor lauter Lachen kurz mit seinem Motto aussetzen musste. Die Kleinsten der Fröhlich Pfalz – die Krümelgarde – legte einen wundervollen Auftritt mit ihrem Gardetanz hin. Es war goldig anzusehen, wie sich die bis zu sechsjährigen Jungen und Mädchen unbeschwert auf der Bühne bewegten. Als Siegholt nachfragte, wie alt sie denn seien, kam bis auf eine Ausnahme die Antwort „fünf“. Die Ausnahme antwortete „sechs“.

Nach einer kleinen Anlaufschwierigkeit heizte ein weiteres Urgestein der Pfälzer Fasnacht, das Wasen Trio Plus aus Ettlingen, mit ihren Gassenhauern wie „Wir fahren alle nach Marokko“ mächtig ein. Die Jugendgarde der Fröhlichen Pfälzer weiß, wie eine gute Bühnenshow sein muss. Es sah einfach nur toll aus, wie akkurat die Mädchen tanzten.

Pit Karg und Hotte Siegholt als Duo „Babbelnet“ hatten die Lacher sofort auf ihrer Seite. Das war schon ein echter Hochgenuss, wie sich der gestrenge Doktor und der komische Alkoholiker auf Freiersfüßen bewegten. In der Zugabe ging es schließlich „Hackevoll durch die Palz“, denn ein Schoppen passe immer noch in den Hals. Peter Lingendörfer als Tal-Ötzi ließ die Stimmung im Publikum mit seinen Liedern wieder steigen. „Sweet Caroline“ ist und bleibt ein beliebtes Lied, bei dem jeder mitging. Das Publikum stand und schwenkte die Hände heftig hin und her.

Einige Zugaben

Ebenfalls ein Klassiker der Pfälzer Fasnacht: Die „Humbabuwe“ der Stadtgarde Kaiserslautern. Nach der Pause legten sie sich noch einmal in die Kurve und starteten das Programm: „Wir fahren mit dem Bob“, hieß es da unter anderem. Die Viktoriagarde aus Knielingen zeigte Gardetanz in höchster Vollendung. Kurfürst Karl Theodor (Thomas Friedl) las seinen Untertanen zum Sarotti-Mohr im Capitol gehörig die Leviten. Auch Kunsthalle und Oberbürgermeister Peter Kurz bekamen ihr Fett ab. Für Furore und den Höhepunkt des Abends sorgten die Tontauben vom Carneval-Club Waldhof. Rolf Remmele, Wolfgang Striefler, Jürgen Bellgarth, Jürgen Freitag und Stefan Wolf mussten für einige Zugaben sorgen, bis ihnen die Luft ausging.

Das Tanzpaar Kirsten Orth und Oliver Weber der Mühlburger Carneval-Gesellschaft ließ erkennen, dass in den beiden noch viel Potenzial steckt. Herrlich naiv trat Klara Kohlbecker (Marion Stribich) auf die Bühne. Sie zeigte aber auch, dass sie einen Spagat beherrscht. Den gesanglichen Schlusspunkt unter eine äußerst gelungene Prunksitzung der Fröhlich-Pfalz setzten die Hofkater der Bruchkatzen aus Ramstein, die die Fasnacht selbst als Tango hochleben ließen.

