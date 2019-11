Die Herausforderung: Fake News, Hass und Hetze

Es geht um nichts Geringeres als die Zukunft: Wie sieht der Journalismus von Morgen aus? Wie schafft es die Branche, zukunftsfähig zu bleiben? Zum zweiten Mal veranstaltet der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) Baden-Württemberg das „Medien Zukunft Festival“ (MZF). Bei dieser Tagung mit Diskussionsrunden und Workshops treffen sich junge und erfahrene Medienschaffende an diesem Samstag, 23. November, von 10 bis 17.30 Uhr in der Mannheimer Abendakademie.

Nach der erfolgreichen Premiere 2018 in Heidelberg geht das zweite MZF in Mannheim über die Bühne. „Unser Ziel ist es, die aktuelle Situation im Journalismus kritisch zu beleuchten, aber auch Wege aufzuzeigen, wie eben dieser für unsere Demokratie so essenzielle freiheitliche Journalismus sich für künftige Herausforderungen wappnen kann – und dies teils kreativ wie innovativ umgesetzt wird“, erklärt Dagmar Lange, Landesvorsitzende des DJV Baden-Württemberg.

„Weiterbildung hilft“

„Wir wissen, dass es – genauso wie uns – auch die vielen Kollegen in den Redaktionen und auf dem freien Markt beschäftigt, wie es mit den Tageszeitungen, dem Rundfunk und auch den Online-Medien weitergeht“, sagt Meena Stavesand, die mit Sandra Andres das MZF-Organisationsteam um Christoph Holbein, Julia Schweizer und Christine Faget in diesem Jahr leitet. Fake News, Hass und Hetze bestimmten immer öfter die Diskurse – nicht nur im Netz. „Da müssen wir Journalisten gegenarbeiten. Über die Probleme zu sprechen, wie wir das beim MZF tun werden, hilft; wir sind aber der Meinung, uns Journalisten hilft es mehr denn je, uns weiterzubilden“, sagt Stavesand.

Mit Workshops zu wichtigen Themen wie Live-Journalismus, Podcast-Produktion, Verifikation, Umgang mit Rechtspopulisten, Datenjournalismus und Leserbindung möchte das MZF eine große Bandbreite an Fortbildung bieten. Nach den Grußworten von Dagmar Lange und Oberbürgermeister Peter Kurz spricht der bekannte Journalist Jörg Sadrozinski, heute Correctiv/Reporterfabrik, früher Leiter der Deutschen Journalistenschule in München, über Journalismus zwischen Krise und Aufbruch. Außerdem wird in der Podiumsdiskussion der Frage nachgegangen, ob Medien gendern sollten.

In einer Mischung aus Diskussion und Workshop geht es um das „Recht auf Information“ – es kommen dabei Pressesprecher von Stadt, BASF und Landgericht ins Gespräch mit Journalisten wie „MM“-Chefredakteur Karsten Kammholz.

Die Tickets für das Festival kosten 24,95 Euro für DJV-Mitglieder, Volontäre, Studierende und Azubis sowie 44,95 Euro im Normalpreis. red

Info: Eintrittskarten und weitere Infos: medien-zukunft-festival.de.

