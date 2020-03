Die Hilfe kommt an

Nächstenliebe und die Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen sind derzeit so wichtig wie schon lange nicht mehr. Damit Helfer und Menschen, die sie gebrauchen können, zusammenfinden, verbindet der „MM“ mit der Aktion „ZusaMMenhalt“ seit zwei Wochen Leserinnen und Leser miteinander. Eines der vielen Beispiele für Mut, Hilfsbereitschaft und Menschlichkeit in dieser Zeit.

Ein Brot, einen Hefezopf, Lauch, Gorgonzola und ein wenig Aufschnitt – lang ist die Einkaufsliste der Waldhöferin nicht. Doch sie braucht die Sachen fürs Abendessen in den kommenden Tagen. Ihre Enkel sind derzeit nicht in Mannheim und können ihre Oma deswegen nicht versorgen. In der Zeitung hatte die langjährige „MM“-Abonnentin von der Aktion gelesen und sich gemeldet. Schnell konnte Hilfe gefunden werden: Martina Möller, die ebenfalls im Mannheimer Norden wohnt, kauft für sie mit ein, wenn ohnehin die Wochenendeinkäufe anstehen. „Für mich ist es selbstverständlich zu helfen“, sagt sie. „Das hat auch alles gut geklappt mit der Übergabe. Ich habe die Einkäufe in einen Korb gelegt und wir haben uns dann mit ausreichend Sicherheitsabstand noch kurz unterhalten“, erzählt sie. Die beiden Frauen haben schon vereinbart, dass sie Mitte nächster Woche wieder telefonieren und besprechen, was Möller einkaufen soll. „Frau Möller war sehr nett, ich bin dankbar, dass das so schön geklappt hat“, sagt die Mannheimerin.

Bis vor die Haustür

Das „MM“-Team vermittelt Helfer und Hilfsbedürftige möglichst zeitnah. Doch nicht immer brauchen diese sofort Unterstützung. Viele Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, melden sich vorsorglich, bevor die Situation kritisch wird. Das berichtet auch ein Helfer aus der Neckarstadt. „Wir haben telefoniert und hatten ein nettes Gespräch“, erzählt der 42-Jährige vom ersten Kontakt. Sie haben vereinbart, dass sich die ältere Dame bei ihm meldet, sobald sie und ihr Ehemann etwas brauchen. Er könne auch gerne noch eine weitere Person unterstützten, bietet der 42-jährige Mannheimer an: „Und warum sollte ich nicht helfen, wenn jemand Sorge hat?“

Nach einer erfolgreichen Vermittlung von Hilfesuchenden und Helfern steht das „MM“-Team für Fragen und Rat immer gerne zur Verfügung. Eine besonders schöne Rückmeldung erreichte das Team per Mail von einer Abonnentin. Obwohl ihre Einkaufsliste „sehr umfangreich“ gewesen sei, konnten ihre Helfer alles besorgen – auch Toilettenpapier! – und stellten ihr die vollen Einkaufstüten vor die Haustür ihrer Wohnung.

„Selbst ein Aufrunden für die Spritkosten haben die beiden nicht angenommen, dabei hätte ich ihnen gerne etwas gegeben“, berichtet sie vom schnellen Einsatz ihrer Helfer. Ihren Einkaufszettel hatte sie ihnen vorab per Mail geschickt. Normalerweise hole ihr Mann die Lebensmittel, erzählt die Mannheimerin. Da er jedoch aufgrund von Vorerkrankungen zur Risikogruppe gehört und sie eingeschränkt in ihrer Mobilität ist, war der letzte Großeinkauf schon eine ganze Weile her, die Vorräte wurden kleiner. Deswegen ist sie umso dankbarer für die Hilfe oder, wie sie es in ihrer Mail im Betreff ausdrückte: „Viiiiielen Dank!!!“.

Große Bereitschaft

Die Bereitschaft der Helfer könnte größer nicht sein. Das beweist auch der Fall einer Frau, die sich bereits in der vergangenen Woche meldete – doch nur wenige Stunden später wieder anrief: Eine Kollegin habe Corona, sie müsse auch ohne Symptome sicherheitshalber in häusliche Quarantäne. Ende dieser Woche rief sie wieder an: Sie habe keine Symptome, gilt als gesund, dürfe auch wieder arbeiten – und wollte sich als Helferin zurückmelden.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.03.2020