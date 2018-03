„Die Jugend stellt sich der Geschichte“

Schüler der Tulla-Realschule und des Karl-Friedrich-Gymnasiums mit Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb (rechts) am Mahnmal. © Schmellenkamp

Mannheim.Erst war es nach der Aufführung still im Saal, danach folgte lauter Applaus – die szenische Lesung des „Arbeitskreises Justiz und Geschichte des Nationalsozialismus in Mannheim“ machte gestern Vormittag die rund 160 Zuschauer in der Abendakademie betroffen. Die Akteure präsentierten anhand von Originaldokumenten des Erbgesundheitsgerichts Mannheim drei Schicksale von Menschen, die gegen ihren

...

Sie sehen 11% der insgesamt 3796 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.03.2018