Die Körpersprache richtig einsetzen

Frauen, denen es schwerfällt, sich in Vorstellungsgesprächen positiv darzustellen oder in Situationen des beruflichen Alltags überzeugend einzubringen, können Lösungen im Workshop „Selbstpräsentation – sich ins richtige Licht rücken“ finden. Den veranstalte die Kontaktstelle Frau und Beruf der Stadt am kommenden Donnerstag, 14. März. Eine Kommunikationstrainerin übt mit den Teilnehmerinnen spielerisch. Dazu gehört, die Körpersprache effektiv einzusetzen, gelassen mit kleinen Pannen umzugehen und durch eine erfolgreiche Kommunikation zu überzeugen. Die Teilnehmerinnen lernen, besser auf ihre Stärken zu bauen. Beginn der dreistündigen Veranstaltung ist um 17 Uhr in der Kontaktstelle in D 7. Anmeldung unter 0621/29 32 59 0 oder per E-Mail an frauundberuf@mannheim.de. tbö

© Mannheimer Morgen, Montag, 11.03.2019