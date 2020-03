„Die Kunden bleiben aus Angst weg“

Die Corona-Krise führt bei Matthias Schüler, Inhaber der Praxis Physiotherapie im Quadrat in Mannheim, zu einer angespannten Situation. Wirtschaftlich gesehen, aber auch im Praxisalltag: „Wir arbeiten sehr nah am Menschen“, sagt Schüler, der sich auch auf Behandlungen des Kiefergelenks spezialisiert hat. Die von der Politik empfohlenen 1,5 Meter Abstand zu anderen Menschen lassen sich in seinem Beruf schwer umsetzen. Doch Schüler schützt sich und die Patienten so gut es geht. Die Praxis ist auf „Corona getrimmt“, berichtet der 39-Jährige. Mundschutz, Handschuhe und Desinfektionsmittel sind im Einsatz.

Die Landesregierung Baden-Württembergs konkretisierte Sonntag per Rechtsverordnung, dass auch Massagestudios schließen. „Dadurch dachten viele Menschen, Physiotherapie-Praxen wären zu“, beschreibt Schüler. Doch Massagestudios bieten andere Leistungen als Praxen wie seine an. Für wichtige Behandlungen, zum Beispiel nach Hüft- oder Knieoperationen oder Unfällen, sind Massagesalons nicht zuständig, sondern Physiotherapeuten – sie gehören gemeinsam mit zum Beispiel Ergotherapeuten und Logopäden, die nach Schlaganfällen Menschen zurück ins Leben helfen, zu den medizinischen Grundversorgern. Sie sind in Deutschland als sogenannte Heilmittelerbringer systemrelevant. Daher haben sie weiter geöffnet.

60 Prozent weniger Patienten

Schüler berichtet aber: „Die Kunden bleiben weg aus Angst. Wir haben etwa 60 Prozent weniger Patienten, die wir behandeln.“ Dabei behandeln er und sein Team überwiegend junge Menschen. Zum Beispiel Studenten oder auch Berufstätige, die an seinen Angeboten zum betrieblichen Gesundheitsmanagement in Firmen teilnehmen. Doch die Uni ist zu, die Firmen haben meist Homeoffice angeordnet.

Schüler weiß, dass es Behandlungen gibt, auf die man nicht verzichten kann. Zudem muss er bei vielen Kunden mit den Behandlungen langfristig dranbleiben. „Vielleicht wäre eine Idee, dass man die dringlichen und medizinischen Notfälle weiter behandelt. Und für nicht dringende, die einem ausfallen, eine Entschädigung vom Staat erhält für diese Zeit“, so Matthias Schüler. Er fühlt sich auf jeden Fall „finanziell alleingelassen“.

Aber Schließen, weiter Löhne für Mitarbeiter und die Miete zahlen – alles nicht so einfach, vor allem als systemrelevanter Heilmittelerbringer. „Nur mithilfe von angemessenen Ausgleichszahlungen lässt sich der Fortbestand der ambulanten therapeutischen Versorgung erhalten“, appelliert daher auch der Spitzenverband der Heilmittelverbände (SHV) in einer Pressemitteilung an die Politik. Und fordert eine Erweiterung des Gesetzentwurfs zum COVID-19-Gesetz, konkret: Heilmittelerbringer unter den Rettungsschirm. Denn komme dieser nicht jetzt, „stehen die Heilmittelpraxen vor dem Aus. Die Folge: eine massive therapeutische Unterversorgung“, so der Verband.

Krankengymnastik per Video

Und dem kann Schüler nur zustimmen. Er blickt weiter in die Zukunft: „Wir Physiotherapeuten haben schon jetzt einen Fachkräftemangel. Aber der Bedarf an unseren Praxen und Leistungen wird – auch wegen des demografischen Wandels – weiter stark steigen“. Er fordert Wertschätzung der Arbeit – auch finanziell. Gerade jetzt.

Trotzdem versucht Schüler, positiv zu bleiben, und sieht auch „neue Geschäftsmodelle und Chancen in der Krise“. Krankengymnastik gab‘s von ihm jetzt schon öfter per Video, zudem Kurse und auch ergonomische Arbeitsplatzberatung. Desinfektionsmittel hat er noch, aber nur, weil er vor der Krise zufällig viel bestellt hat. Doch auch Bedarf an Schutzausrüstung ist da und wird weiter steigen, auch bei anderen Praxen der Region. Eine Sprecherin des Landratsamts des Rhein-Neckar-Kreises erklärte am Donnerstag, dass das Land Baden-Württemberg eine Lieferung bekommen habe. Die werde auf Empfänger verteilt. „Hierzu haben wir den Auftrag, eine Prioritätenliste zu erstellen“, erklärt die Sprecherin. Und da seien Ambulanzen und Kliniken vor den Physiotherapie-Praxen gelistet.

