Die Situation in den Mannheimer Alten- und Pflegeheimen bleibt kritisch. Seit Montag sind drei weitere Personen in Senioreneinrichtungen verstorben – darunter zwei Bewohner des Zinzendorfhauses sowie ein Bewohner des Seniorenzentrums Waldhof. „Aktuell sind dort 42 Bewohner und 18 Mitarbeiter positiv auf Covid-19 getestet“, so ein Sprecher der Altenpflegeheime Mannheim GmbH (APH), die Trägerin des Seniorenzentrums ist. Die Bewohner stehen weiterhin unter Quarantäne, Besuche sind nicht möglich. „Die meisten Bewohner halten per Telefon Kontakt zu ihren Angehörigen oder führen mit Tablets oder Smartphones Videogespräche. Manche werden mit Briefen und kleinen Aufmerksamkeiten aufgemuntert. Auch die Mitarbeiter bieten regelmäßig Gespräche an“, teilte der Sprecher mit.

Schnelltestung am Eingang

Im Pauline-Maier-Haus seien derzeit zwei Mitarbeiter Corona-positiv, aber keine Bewohner. Daher sei ein Wohnbereich für Besucher gesperrt. In den zwei weiteren APH-Einrichtungen, dem Richard-Böttger-Heim sowie dem Ida-Scipio-Heim, gebe es keine Corona-Fälle, meldete die APH am Freitagnachmittag. Beide Einrichtungen sind geöffnet. Alle Personen, die das Heim betreten wollen, müssen zuerst ein Termin vereinbaren und dann am Eingang einen Antigen-Schnelltest absolvieren, der nach 20 Minuten Ergebnisse liefert.

„Die Lage ist weiter angespannt, die Grundstimmung bei Bewohnern und Mitarbeitern aber gut“, so eine Sprecherin der Avendi Senioren Service GmbH. Das Unternehmen betreibt in Mannheim vier Einrichtungen, aktuell besteht nur im Heim „Am Lanzgarten“ ein Besuchsverbot. Zwei Bewohner würden im Moment ihre Erkrankung auskurieren. Weder bei Bewohnern noch bei Mitarbeitern seien in dieser Woche Corona-Neuinfektionen festgestellt worden.

Im Horst-Schroff-Seniorenpflege-Zentrum wurden zuletzt 14 Bewohner und neun Mitarbeiter positiv auf das Virus getestet. Auch aus drei weiteren Einrichtungen, die unter Caritas-Trägerschaft stehen, sind Fälle bekannt. „In der Seniorenresidenz Niederfeld gibt es zwölf infizierte Bewohner und einen Mitarbeiter, im Pflegezentrum Maria Frieden einen Bewohner und einen Mitarbeiter und im Maria-Scherer-Haus einen Mitarbeiter“, so eine Sprecherin.

Der Evangelische Pflegedienst Mannheim konnte nur Zahlen von Donnerstag mitteilen. Demnach seien im Zinzendorfhaus zwölf Bewohner infiziert, im Thomashaus sechs Bewohner und ein Mitarbeiter. „Drei Bewohner des Unionshauses sind erkrankt, einer davon wird im Krankenhaus behandelt“, meldete eine Sprecherin. Im Thomascarree seien am Donnerstag ein Bewohner und eine Mitarbeiterin infiziert gewesen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 28.11.2020