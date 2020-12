Seit 1837 sitzt die Post in Mannheim am Paradeplatz, aber so ein Jahr wie dieses hat sie seitdem wohl noch nicht gesehen. Im Gebäude schlängelt sich zwar eine mit Absperrband markierte Warteschlange vom Eingang zu den Schaltern, wo die Angestellten im Akkord Pakete und Briefe entgegennehmen. Warten müssen die Kunden aufgrund der Corona-Auflagen trotzdem draußen, von wo sie nach und nach hineingebeten werden. Zu den Stoßzeiten reichte die Schlange in den vergangenen Wochen bis weit auf die Planken hinaus. Ein Sprecher der Postbank, die die Post-Filiale am Paradeplatz betreibt, erklärte auf Nachfrage, dass die DHL erwarte, dass „das Sendungsvolumen um mehr als 20 Prozent über dem Vorjahr liegt.“ Und auch Thomas Janzer, Vertriebsleiter der Morgenpost Briefservice GmbH, spricht von einer „Erhöhung des Aufkommens gegenüber 2019 um rund 20 Prozent“.

„Katastrophe“ und „Stress pur“

Laut dem Postbank-Sprecher verhalte sich der „Großteil der Kunden in“ der Mannheimer Filiale am Paradeplatz/O2 „bedacht und beachtet die Corona-Regeln.“ Die sechs Securities, die die Einhaltung der Hygieneregeln gewährleisten, zeichnen ein anderes Bild. Wer sich mit ihnen unterhält, hört Begriffe wie „Katastrophe“ und „Stress pur“. Viele Kunden würden den Mindestabstand nicht einhalten oder keine Maske tragen. „Die Leute haben keine Geduld“, sagt einer: „Die verstehen das nicht.“ Gerade alte Menschen würden häufig Regeln missachten. „Manche ältere Menschen kommen wegen einer Briefmarke. Es wäre doch besser, die blieben zu Hause.“ Auch mit Corona-Leugnern hätten sie zu tun. „Ein Mann hat gesagt: ‚Ich glaube gar nix mehr, die wollen uns bloß steuern’.“

In der Schwetzingerstadt vor dem Schreibwarenladen von Senait Berhe-Menghistab, in dem sie auch eine Postannahmestelle betreibt, geht es geordnet zu. Auch hier warten die Kunden auf dem Bürgersteig, allerdings ohne dabei größere Schwierigkeiten zu machen. Zwei Kunden dürfen sich nach den aktuellen Auflagen gleichzeitig im Laden aufhalten. Auch hier war der Antrag in der Vorweihnachtszeit besonders groß, allein vergangenen Freitag seien rund 500 Pakete über den Tresen gegangen, sagt sie. Ihre einzige Vollzeitkraft habe kurz vor Weihnachten gekündigt, seitdem beschäftigt sie ausschließlich Aushilfskräfte. Eigentlich bräuchte sie mehr Angestellte um das Aufkommen zu bewältigen, sagt sie. Damit sich nicht alle auf einmal anstecken („Sonst kann ich zumachen“), arbeiten höchstens drei Leute zur selben Zeit, ansonsten waren es vier. Der kleine Laden ist vollgestellt mit Regalen, in freien Ecken stapeln sich Pakete. Eine Kundin beschwert sich über einen Brief von ihr, der als nicht zustellbar zurückgekommen ist. „Aber sie sind doch die Post?“, fragt sie. „Nein, wir sind nur die Annahmestelle“, sagt Berhe-Menghistab. Sie empfiehlt der Frau, beim Postboten nachzuhaken. Allgemein, beteuert sie, seien die Kunden jedoch in diesem Jahr besonders nachsichtig: „Wir haben weniger Beschwerden als sonst.“

Kein Trinkgeld für Paketboten

Und dann gibt es noch die Zusteller. Mit ihren Kleintransportern wuseln sie durch die Mannheimer Straßen. „Es ist viel zu viel“, sagt ein DHL-Bote, der anonym bleiben möchte. Schon das ganze Jahr sei die Paketlast hoch. Schließlich sei das abklingende Weihnachtsgeschäft aus dem Vorjahr quasi nahtlos in die Pandemie übergegangen: „Ich darf Pakete nicht mehr persönlich übergeben.“ Stattdessen stelle er sie auf der Treppe ab, bei älteren Menschen und denen, die schlecht zu Fuß sind, auch mal vor der Wohnungstür. Das Kontaktverbot hat einen weiteren Nebeneffekt: Das Trinkgeld fällt weg.

Er sei trotzdem zufrieden mit seinem Job. Die Arbeitszeiten seien geregelt, um acht Uhr beginnt er, um 16 Uhr macht er Feierabend, fünf Tage die Woche. DHL gelte in der Branche als vergleichsweise guter Arbeitgeber, der die meisten seiner Boten selbst beschäftigt und nur wenig auf Subunternehmen setzt.

Der Mannheimer Bote hat vorher bei einem anderen großen Paketzusteller in Deutschland gearbeitet: „Da war es brutal. Da haben wir um fünf Uhr angefangen. Und wann Feierabend sein würde, wussten wir nicht.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.12.2020