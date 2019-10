Die Lieder der Toten – ein Vermächtnis

Das laufende Jahr hat wieder viele der ganz großen Musiker genommen. Am Sonntag, 28. Oktober, soll man aber nicht traurig sein. Die Lieder, die die Verstorbenen hinterlassen haben, blühen wieder neu auf. Es ist ein Vermächtnis – denn die Musik lebt weiter. Für das Konzert „Dead Men’s Poetry“ am Sonntag um 19 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Freitag zwischen 7 und 13 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Poetry“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Freitag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. jor (Bild: Capitol)

