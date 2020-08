Die Löwen sind los!

Mitten im Wald haben sie gelebt: die Löwendame Sara und ihr Gatte Sami, der Wüstenkönig. Groß war die Neugier, als bekannt wurde, dass nun tatsächlich zwei echte Wildtiere in Mannheim zu bestaunen seien. Die Blicke der Massen waren die beiden Löwen, die wohl in viel zu kleinen Gehegen und so gar nicht artgerecht gehalten wurden, gewöhnt. Denn der Tierpark im Wald war nicht ihr erstes Zuhause: Zirkus Sarrasani hatte die Löwen der Stadt gestiftet. Ob und welche Kunststücke die edlen und wilden Katzen im Zirkus über sich ergehen lassen mussten, ist nicht bekannt. Über ihr Ende dafür umso mehr: Irgendwie gelingt es dem wilden Pärchen eines Tages, die Käfigtüren zu überwinden – und endlich in die langersehnte Freiheit zu fliehen. Die freilaufenden Jäger sind allerdings eine große Gefahr für alle Bürger, weshalb die Mannheimer Polizei ausrückt, um die beiden zu erschießen. Und so endet das Leben der ersten Mannheimer Löwen. Wie nennt man diese Tiere auch (Einzahl)? lia

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.08.2020