Die Löwenjäger laden zur Schlagerparty

Hits aus den vergangenen Jahrzehnten laufen bei der Schlagerparty der Löwenjäger im Kulturhaus Käfertal. Um die Musik kümmern sich am Montagabend die Löwenjäger-DJs, zudem tritt das Männerballett des Karnevalvereins nochmals auf, um für Stimmung beim Tanz in den Mai zu sorgen. Für die Party am Montag, 30. April, ab 20 Uhr im Kulturhaus Käfertal verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Telefon 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Löwenjäger“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen erreichbar sein. Wer kein Glück hat: Tickets kosten 8 Euro. bro