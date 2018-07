Anzeige

„Alexa“ ist unveränderbar. Nicht einmal aus Gründen der Gleichberechtigung könnte man sie – sagen wir jeden zweiten Tag – gegen „Alexander“ eintauschen. Auch Siri bleibt Siri, obwohl uns im „Harry-Potter-Zeitalter“ die männliche Form „Sirius“ nur allzu bekannt sein dürfte. Alexa, Siri und Co. funktionieren ohne „Bitte“ und „Danke“ und tragen so, nicht nur in Kinderzimmern, zum Verfall guter Sitten bei.

Nur bessere Maschinen

Selbst wenn noch so viel „nachgebessert“ wird: Mein Navi bleibt ein Navi. Seine gleichbleibende Freundlichkeit ist in Wirklichkeit Gleichgültigkeit. Selbst wenn sich in Sachen „Benehmen“ noch einiges verbessern ließe, am Ende wären Navi und Co höchstens bessere Maschinen, nicht aber bessere Menschen.

Zum Menschsein gehört doch noch mehr: Wissen, Fühlen, Wollen, Zu- und Abwenden, Bejahen und Verneinen, Geduld und Ungeduld, Versuch und Irrtum und vor allem Ethik. Die darf sich dann gerne auf das „C“ beziehen, das auch bei der Münchener Regierungspartei noch vornean steht. Religionen beschreiben den Menschen nämlich nicht als programmierbare Konstruktion, sondern als Geschöpf Gottes.

Die Bibel etwa sieht ihn als Gottes Ebenbild und meint damit weniger sein Aussehen als viel mehr seine „inneren Werte“ – allen voran die grundsätzliche Fähigkeit zur Liebe, die in aller Freiheit den nahen, aber vor allem auch den fernen Nächsten einschließt, und die sich weniger von Parteiprogrammen und Machtfragen leiten lässt als vielmehr von der „Power of Love“, die also die Macht der Liebe als die Kraft ernst nimmt, die die Welt nachhaltig heilen und zum Guten ändern kann.

Helmut Krüger, Pfarrer an der evangelischen Erlöserkirche in Mannheim-Seckenheim

© Mannheimer Morgen, Samstag, 07.07.2018