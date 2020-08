Die Macht der Rede

Der Mannheimer Rosengarten spielt auch in der Historie der SPD eine besondere Rolle. Denn hier fand 1995 ein spektakulärer Wechsel an der Parteispitze statt, der noch heute für Spekulationen sorgt. Damals steckten die Sozialdemokraten in einer tiefen Krise, es hagelte schlechte Ergebnisse bei Landtagswahlen. Der Parteivorsitzende Rudolf Scharping hatte 1994 als Kanzlerkandidat keine Chance gegen Helmut Kohl (CDU) gehabt. Und auch mit seiner Rede auf dem Parteitag in Mannheim konnte Scharping im Folgejahr nicht begeistern. Ganz anders ein anderer SPD-Mann, der die Genossen mit einem flammenden Appell erreichte. Einige Delegierte forderten den Saarländer daraufhin auf, für den Parteivorsitz zu kandidieren.

Ob es sich dabei tatsächlich um eine spontane Aktion handelte, blieb bis heute unklar. Jedenfalls wurden in der Nacht Strippen gezogen. Am 16. November trat der begabte Redner gegen Scharping an – und siegte in einer dramatischen Kampfabstimmung. Allerdings wechselte der damals überraschend gewählte SPD-Chef einige Jahre später die Partei. Wie lautet sein Name? wol

