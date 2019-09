Stellen Sie sich den Marktplatz in Mannheim und seine Seitenstraßen vor: Überall befinden sich Menschen, die einen langen Tisch entlanggehen. Er zieht sich von der CityKirche Konkordien in R 2 vorbei an der Marktplatzkirche bis zur Synagoge in F 3. Wer Lust hat, kann sich setzen, erhält etwas zu essen und zu trinken. Es herrscht eine friedliche und ausgelassene Stimmung. Man kommt miteinander ins Gespräch und lernt sich kennen: Juden, Christen, Muslime, Aleviten, Angehörige anderer Religionen und auch nicht-religiöse Menschen. Das ist die Meile der Religionen! Sie ist wohl eine der beeindruckendsten Veranstaltungen in Mannheim.

Das Mannheimer Forum der Religionen lädt dieses Jahr bereits zum fünften Mal dazu ein. Sie findet am kommenden Mittwoch, den 25. September, von 18 bis 20 Uhr statt. Eröffnet wird die Meile mit einem interreligiösen Gebet auf dem Marktplatz. Die Meile macht deutlich, dass wir uns als Menschen friedlich begegnen, miteinander teilen und uns gegenseitig zuhören können, egal welche Weltanschauung wir vertreten.

Frieden stiften und bewahren

Mit der Meile macht das Forum deutlich, dass die Zuwendung zum anderen Menschen zum Kern der Religionen gehört, die sich im Forum zusammengeschlossen haben: Judentum, Christentum, Islam und Alevitentum. Der Glaube an den einen Gott, der die Welt erschaffen hat und erhält, verbindet uns. Dieser Gott sendet uns, Frieden zu stiften und zu bewahren. Dieser Sendung wollen wir gerecht werden. Durch die Meile der Religionen verleihen wir dem Ausdruck, da wir sie in gegenseitiger Wertschätzung und vertrauendem Miteinander veranstalten.

Doch dieser lange Tisch macht auch die soziale Verantwortung der Religionen deutlich. Denn jede und jeder darf an dem langen Tisch Platz nehmen und erhält etwas zu essen und zu trinken. Man muss keine Voraussetzungen erfüllen. Verpflegung und Begegnung werden einem geschenkt. So ist die Meile eine Einladung an alle Menschen, die in dieser Stadt leben.

Das Fremde vertraut machen

Die Meile findet dieses Jahr mitten in der interkulturellen Woche statt. So vielfältig die religiösen Hintergründe der Teilnehmenden sind, so vielfältig sind auch die kulturellen. Friedlich und wertschätzend mit dem umzugehen, wen oder was ich kenne, ist für uns selbstverständlich. Eine Herausforderung kann es sein, auch mit dem friedlich und wertschätzend umzugehen, wen oder was ich noch nicht kenne. Die Meile kann dabei helfen, sich das Fremde vertraut zu machen und sich der gemeinsamen Verantwortung für das friedliche Zusammenleben in dieser Stadt bewusst zu werden.

Auch wenn das geistliche Wort normalerweise ein Impuls zum Nachdenken ist, so möchte ich Sie diese Woche einladen, diesen Impuls bei der Meile der Religionen ganz konkret zu erleben. Und wenn Sie nach der Meile noch mehr über die Religionen in Mannheim erfahren möchten, dann kommen Sie zwei Tage später am 27. September um 17 Uhr zur Synagoge in F 3. Dort beginnt ein zweistündiger interreligiöser Stadtrundgang, bei dem Sie mehr über das Verbindende von Judentum, Christentum und Islam erfahren können. Es steht Ihnen also eine Woche bevor, in der Sie das geistliche Wort ganz konkret erleben können.

Ulf Günnewig,

Pastoralreferent, Geschäfts-

führer des Mannheimer

Forums der Religionen

