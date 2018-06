Die Musik der unvergessenen Band Queen als Bühnenshow

Anzeige

Die Songs der legendären Rockband Queen kommen in der Musikshow „I want it all“ auf die Bretter der Capitol-Bühne. Es ist nicht nur die unverwechselbare Musik der legendären Rockband, die das Publikum in die Show strömen lässt, sondern auch die Geschichte, die auf der Bühne erzählt wird und die immer noch mitreißt. Zudem wird gerockt. Für die Vorstellung im Capitol am Mittwoch, 13. Juni, um 20 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter Tel. 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Capitol“ sowie Name, Adresse und die Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden morgen zwischen 11 und 12 Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. has