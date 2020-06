Die Nacht in den Trümmern hat ihn geprägt

Der Speyerer Dom, in den er viele Staatsgäste führte, hatte für Helmut Kohl europäischen Rang – aber zur Mannheimer Jesuitenkirche pflegte er eine ganz innige, persönliche Beziehung. Das geht zurück auf ein Erlebnis, als er ein kleiner Junge war.

An Pfingstmontag 1945 kam Kohl, von der Kinderlandverschickung in Berchtesgaden kommend, abends in Mannheim an. Doch Mannheim war amerikanische, Ludwigshafen französische Besatzungszone. Ohne Passierschein durfte er nicht über den Rhein, also musste er in den Trümmern der Jesuitenkirche übernachten. Und ehe er dann über die Rheinbrücke konnte, wurde er von den Amerikanern „gepudert“, wie er mal erzählte – sprich gegen Läuse behandelt. Das prägte. Danach kam er oft mit seiner Mutter aus Friesenheim zum Gottesdienst. „Dann gab es für zehn Pfennig ein Eis, danach sind wir zurückgelaufen – das war das Sonntagserlebnis“, erzählte Kohl mal. Intensiv setzte er sich daher in den 1990er Jahren dafür ein, dass das – so später der Titel der Festschrift – „Wunder von Mannheim“ geschehen konnte: die Rekonstruktion des im Zweiten Weltkrieg zerstörten barocken Hochaltars, die seinerzeit zehn Millionen D-Mark kostete.

Zuschüsse für die Sanierung

Dass die Bundesregierung dafür einen Zuschuss gab, obwohl Gelder vom Bund für Denkmalpflegeprojekte in Kirchen und Städten damals keineswegs üblich waren, hatte Kohl als Bundeskanzler selbst – auch gegen Widerstände in Bonn – durchgesetzt. Er sorgte einfach dafür, dass die Jesuitenkirche zum nationalen Baudenkmal erhoben wurde.

„Wenn unsere Generation ungeachtet aller Sorgen nicht mehr fähig ist, die großen Zeugnisse unserer Kulturnation zu bewahren, haben wir vor der Geschichte versagt“, sagte Kohl dazu in einem Grußwort nach dem Festgottesdienst im Mai 1997, nachdem der damalige Freiburger Erzbischof Oskar Saier den Altar geweiht hatte. Damals gab er dem „MM“ ein kurzes Interview, in dem er seine enge Beziehung zur Jesuitenkirche mit den Erlebnissen in der Nachkriegszeit begründete. Und nicht nur zum Festgottesdienst kam er, sondern oft war Kohl privat Besucher des Gottesdienstes in dem Barockbau. „Wenn ich sonntags abends spät von Bonn komme, ist hier um halb zwölf die letzte Messe“, so sagte Kohl 1997 zum „MM“.

Ohne Leibwächter

Dabei legte er aber sehr großen Wert darauf, als einfacher Gläubiger in der Kirche zu sein, nicht als Bundeskanzler. Beim Festgottesdienst ließ er seine gepanzerte Limousine schon in B 4 halten und lief die letzten 25 Meter zur Jesuitenkirche. Er ordnete an, dass nicht nur die Kriminalpolizei, sondern auch alle Schutzpolizisten ausnahmsweise zivil tragen sollten, die Pistolen unter dem Jackett verborgen. Auch bei regulären Gottesdienstbesuchen wollte er nie Aufsehen, keine Leibwächter, keinerlei Abschirmung durch die Polizei – er mischte sich einfach leutselig unter die Gläubigen.

Oft traf Kohl im Sonntags-Gottesdienst den damaligen CDU-Fraktionsvorsitzenden und späteren Bürgermeister Rolf Schmidt, MVV-Chef Roland Hartung oder Peter Hofmann, Präsident des Reitervereins und bis zuletzt einer seiner engsten Freunde. Danach gingen sie oft noch gemeinsam zum Mittagessen in die Pizzeria „Augusta“ in der Augustaanlage, neben dem (inzwischen geschlossenen) „Da Gianni“ und dem Restaurant im Reiterverein eines der Mannheimer Lieblingslokale von Kohl. Besonders gerne bestellte er bei Inhaber Giovanni Scurti Kalbfleisch, Nudeln und Tomatensoße – aber stets eine große Portion.

