Die Nacht und ihr schlechter Ruf

Er springt auf der Bühne herum. Tanzt seine Assistentin an. Blickt dabei ins Publikum. Lacht. Und redet plötzlich wieder ganz ernst. Der Mann mit Bart, Glatze und blau-grauem Hemd spricht über die Nacht. Die Nacht in Groningen, einer 200 000-Einwohner-Stadt in den Niederlanden. Er spricht darüber, wie man sexueller Belästigung vorbeugen will und wie man die Nacht für die Politik sichtbarer macht. Wie man dem Nachtleben eine Struktur geben kann und wie man für mehr Sicherheit sorgen will. Sein Name: Merlijn Poolman. Er ist Groningens Nachtbürgermeister. Auf der NØK – Mannheims erster internationaler Nachtkulturkonferenz – spricht er über seine Erfahrungen. Und über seine Ziele, die er im Jahr 2020 erreichen will.

Wissenschaftlicher Hintergrund

Poolman ist einer der zwölf Redner auf dieser Konferenz in der Alten Feuerwache. Geplant und organisiert wurde die Veranstaltung von der Kulturellen Stadtentwicklung, die mit Matthias Rauch, Anna Blaich und Mannheims Nachtbürgermeister Hendrik Meier ein Teil des städtischen Tochterunternehmens Startup Mannheim ist. Die NØK – so sagen es die Veranstalter – soll Raum für Diskussionen schaffen. Sie soll eine Plattform sein für Menschen, die sich mit der Nacht identifizieren. Laut Blaich ist das ein Großteil der Gesellschaft. Eingeladen ist jeder, der sich für das Thema interessiert. Redner sind Nachtbürgermeister, Nacht-Manager, Nachtstadträte und Stadtplaner aus der ganzen Welt: Venezuela, Italien, Spanien, Österreich, Frankreich, Schweiz, Großbritannien.

Warum ist die Nacht negativ belegt? Welche Kosten und Nutzen hat sie? Was ist die Nacht? Ist sie von der Zeit abhängig? Sprechen wir hier über Nachtplanung oder über Zeitmanagement? Bei dieser Konferenz geht es nicht wirklich um Diskurs. Die Kultur und der soziologische Hintergrund der dunklen Stunden werden näher beleuchtet. Es wird philosophiert. Und Probleme aufgezählt. Eines ist aber klar: Alle Anwesenden – ob Redner oder Zuschauer – glauben fest daran, dass die Nacht stärker in den Fokus rücken muss.

Drogen. Gewalt. Prostitution. Angst. Sexuelle Belästigung. Alkohol. Lärm. Andreina Seijas aus Venezuela ist eine Forscherin an der Harvard Graduate School of Design in Cambridge (USA). Sie arbeitete als Stadtplanerin und konzentriert sich nun auf die Forschung in der Nachtplanung. Ihrer Meinung nach ist es besonders wichtig, die Gesellschaft mit einzubeziehen, wenn man über die kulturelle Entwicklung der Abendstunden spricht. „In Valparaiso (Chile) ist die Planung zunächst schief gelaufen. Das Nachtleben konzentrierte sich nur auf den Hafenbereich. Die Innenstadt hatte dagegen Probleme mit Kriminalität“, erklärt sie in ihrem Impulsvortrag. „Als man mich fragte, wie man gegensteuern kann, sagte ich: ,Fragt die Menschen hier.’“ Zusammen mit Einwohnern habe man ein Konzept entwickelt.

Ein weiteres Thema: die Politik. Angela Torres Balasch, Initiatorin der Nachtkommission in Barcelona, fordert, mehr Menschen in politische Entscheidungen einzubeziehen, die sich mit der Nachtkultur auskennen. „Ich bin mir sicher, die meisten Politiker waren in ihrem Leben noch nie in einem Club“, sagt sie in einer Diskussionsrunde. Man müsse ihnen klarmachen, dass das, was in Clubs passiere, nichts Schlimmes sei, sondern eben Kultur.

Auch Merlijn Poolman aus den Niederlanden schlägt ein weiteres Konzept vor: Im kommenden Jahr will er sich für ein Nacht-Rathaus starkmachen. „Ich will einen sicheren Raum schaffen, in den junge Menschen kommen können, ohne verurteilt zu werden“, erklärt er. „Wenn ein junges Mädchen mit einer Ecstasy-Pille kommt, soll man ihr erklären, wie sie am besten damit umgeht.“ Denn laut Poolman würden die Menschen diese Dinge, wie Drogen zu nehmen, sowieso machen. Mit einem solchen Raum könne man wenigstens dafür sorgen, dass sie es sicher tun.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.10.2019