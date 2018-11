Die Nachtigallen spielen alles: Rock-, Pop- und Volksmusik

Rock-, Pop- und Volksmusik: Sie bieten alles, sagen die Nachtigallen über sich selbst. Also alles, was sie lieben – und ein bisschen auch das, was sie hassen. Ungewöhnliches und Überraschendes verspricht die Band, die sich auf Interpretationen der berühmtesten Werke der Popgeschichte spezialisiert hat. Und sie erzählen Geschichten, sie singen, schmachten, toben und lassen es krachen. Für ihren Auftritt im Rahmen der Maruba-Kultursonntage am 18. November um 19 Uhr im Gasthaus in der Feudenheimer Straße verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach heute zwischen 13 und 24 Uhr unter der Telefonnummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, gegebenenfalls abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Maruba“ sowie Name, Adresse und eigene Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden dann morgen zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt und müssen persönlich erreichbar sein. red/lok (Bild: van der Voorden)

