Die "Nachtschicht" fördert das Miteinander im Mannheimer Jungbusch

Mannheim.Alteingesessene und Zugewanderte, luxuriöses Loftwohnen und menschenunwürdiges Hausen in überfüllten Bruchbuden, lärmende Partygänger und ruhesuchende Familien - im Mannheimer Jungbusch prallen die Interessen auf engstem Raum aufeinander wie in wenigen deutschen Städten. Eine solche Gemengelage könnte Nährboden für Aggression und Gewalt sein. Doch in der Stadt mit 300 000 Einwohnern gibt es viele, die das nicht zulassen: Von der Stadtverwaltung über die Polizei bis hin zu neuen Mitspielern.

Nach dem vor mehr als zwei Jahren eingesetzten Nachtbürgermeister ist in der Quadratestadt seit Juli die "Nachtschicht" unterwegs. Menschen, die genau beobachten, was im Kiez Freitag- und Samstagabend los ist, die auf Augenhöhe und ohne erhobenen Zeigefinger erklären, was geht und was nicht, die Konfliktpotenziale erkennen und vermitteln, ohne dass gleich die Polizei eingreifen muss.

"Unsere Arbeit hier trägt dazu bei, dass in Mannheim nicht das gleiche passiert wie in Stuttgart und Frankfurt", sagt Quartiersmanager Michael Scheuermann mit Blick auf die Randale-Nächte in den beiden Städten. Der Leiter des Gemeinschaftszentrums Jungbusch hat die "Nachtschicht" gemeinsam mit Vertretern der 6000 Jungbusch-Bewohner entwickelt.

22:00 Uhr: Die "Nachtschicht" beginnt. Zum Team gehört heute der feinsinnige Dichter und Musiker Emiliano Trujillo mit viel Erfahrung in der Flüchtlingsarbeit. Mit auf Tour geht Christian Nuculovic, Staplerfahrer und Türsteher, der im Jungbusch aufgewachsen ist und das Viertel kennt wie seine Westentasche. Der aus dem Eventbereich stammende Michael Geiße ist der Dritte im Bunde. Trujillo - Markenzeichen brauner Hut - setzt sich in Bewegung.

22:10 Uhr: Erste Station ist die Polizei. Dort tauscht er sich mit dem Einsatzleiter über die aktuelle Lage aus. Alles ist friedlich. Vor den rund 25 Gastro-Betrieben genießen die Menschen den lauen Spätsommerabend, genehmigen sich ein Feierabendbier oder lassen sich exotische Speisen aus Peru oder Mexiko schmecken.

22:15: Für den Notfall tauschen Trujillo und der Beamte Handynummern aus. Das Konzept beruht darauf, dass die "Nachtschicht" erstmal auf ihre Art und Weise versucht, Spannungen aufzulösen. Erst wenn die Strategie der Nachtschichtler mit Respekt und alternativen Lösungen nicht wirkt, steht die Polizei parat. Beispiel: Zwei Männer geraten aneinander. Die "Nachtschicht" geht nicht dazwischen, sondern überzeugt die jeweiligen Freunde der Kontrahenten, dies zu tun. Fühlen sich Anwohner von zu lauter Musik belästigt, werden den Jugendlichen Plätze im Viertel genannt, wo sie niemanden stören. Bislang gab es zwei schwierige Fälle, in denen die "Nachtschicht" die Unterstützung der Polizei anfordern musste.

22:20 Uhr: Die "Nachtschicht" checkt den Quartiersplatz am Hafen. Entspannt plaudern junge Leute auf Holzbänken miteinander. Dabei war der Ort noch vor wenigen Wochen ein Brennpunkt. Dort kam es zu exzessivem Alkoholkonsum und Lärm. Die Flaschen konnte man bislang an der Tankstelle nebenan rund um die Uhr kaufen. Nun hat ein Alkoholverkaufsverbot den Störungen einen Riegel vorgeschoben.

22:25 Uhr: Sozialarbeiter Scheuermann erläutert den Sinn etlicher mit Erde gefüllter Holzkisten. Anwohner können darin Minigärten anlegen und so den Platz ein Stück zurückerobern. "Das ist ein Signal für ein Gemeinschaftsgefühl im Vielfaltsstadtteil." Dafür sorgen auch Aktionen wie Sackhüpfen und Postermalen sowie Auftritte von Straßenmusikern. "Wir sind keine Spaßbremsen, wir wollen das Viertel auch kulturell bereichern", sagt Geiße.

22:30 Uhr: Die "Nachtschicht" schaut sich auf der Promenade um, die an den Platz grenzt. Betül Yörük und Celal K., die sich mit Freunden getroffen haben, halten die "Nachtschicht" für einen Fortschritt. "Davor gab es Stress, Müll, Wildpinkeln von Jugendlichen", erzählt der 20-jährige Celal immer noch empört. Wie andere Jungbuscher findet er es sinnvoll, dass nun eine Stufe unter der Polizei eine Konfliktlösung möglich ist. Die von der Stadt entlohnten Nachtschichtler sind leger gekleidet, nur an einem kleinen Namensschild sind sie zu erkennen - Uniform wäre hier völlig fehl am Platz.

22:40 Uhr: Anders ist das bei der Polizei, deren Streife auf der Promenade zufällig mit der "Nachtschicht" zusammentrifft. Mit ihren gelben Westen, auf denen "Kommunikation" steht, zeigen sie Präsenz. Nach Scheuermanns Worten hält sich die an Wochenenden um 30 Beamte verstärkte Polizei im Jungbusch sehr zurück. Die Distanz sei nötig. "Wir werden nie als untergehaktes Team auftreten."

23:00 Uhr: Eine brisante Zeit für die "Nachtschicht": Verschwinden die Tische und Stühle vor den Kneipen jetzt auch wirklich? Während manche Gastronomen ihre Gäste lieber noch länger draußen bewirten wollen, hat die "Nachtschicht" jetzt die Nachtruhe der Anwohner im Blick. Es wird leer vor den Lokalen.

23:04 Uhr: Bei einem Restaurant geht das Trujillo nicht schnell genug. Er geht hinein, um auf die Regelung hinzuweisen. "Alle Gäste draußen haben bereits bezahlt", sagt er und gibt sich damit zufrieden. Die meisten ziehen sich kurz danach in die Gaststätte zurück.

23:05 Uhr: Ein Gast fühlt sich gemaßregelt. "Ich habe nicht mal mein Getränk zu Ende trinken können", beschwert er sich. Quartiersmanager Scheuermann macht auf die bereits äußerst großzügige Regelung zur Außenbestuhlung aufmerksam. "Vor Corona musste die schon um 22 Uhr beendet werden."

23:30 Uhr: Kathi Brock, Betreiberin der "Beilerei", plaudert vor ihrer Bar mit Gästen. Sie ist voll des Lobes für die Arbeit der "Nachtschicht". Dankbar ist sie für die Hilfe beim Umsetzen der Corona-Regeln.

00:00 Uhr: Trujillo kehrt ohne seine Kollegen zurück zum Quartiersplatz. Von Überfüllung keine Spur. Der 48-Jährige gönnt sich eine kurze Pause. In einer Eckkneipe wird ihm ein Espresso spendiert.

00:15 Uhr: Der gebürtige Argentinier verlässt die Gaststätte - nur um von einer Studenten-Gruppe identifiziert zu werden, die ihn kürzlich in einem Fernsehbericht gesehen hat. BWL-Student David ist begeistert: "Wenn ich jetzt mal Probleme habe, weiß ich, an wen ich mich wenden kann."

00:30 Uhr: Trujillo verschwindet wieder in der Nacht, um im Kiez nach dem Rechten zu sehen.

03:00 Uhr: Schicht für die Nachtschicht.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 20.09.2020